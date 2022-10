Risultati Serie B femminile 3^ giornata. Allungo Napoli, storica Trento

Serie B Femminile 2022/2023. Tutti i risultati e marcatori delle partite della terza giornata. Primo successo anche per la Lazio che vince a Tavagnacco

Pioggia di gol nella terza giornata del campionato di calcio femminile di Serie B. Nel big match di giornata, il Napoli batte il Chievo e si prende il primo posto in solitaria nella classifica. Prima affermazione stagionale anche per il Brescia, così come è storico il primo successo del Trento in Serie B. Di seguito risultati, classifica e marcatori delle partite del terzo turno.

Risultati terza giornata Napoli-Chievo 1-0

L’attesa sfida al vertice fra le due capoliste si chiude con il successo del Napoli per 1-0 sul Chievo. A decidere l’incontro è stata una rete di Gomes, al secondo centro nel torneo, con un colpo di testa al 27′ della prima frazione di gioco. Le partenopee restano quindi le uniche al comando della classifica del campionato di Serie B.

Serie B Trento-Sassari Torres 2-1

Il Trento si aggiudica il primo storico successo in Serie B davanti al proprio pubblico ai danni della Sassari Torres. Al Briamasco le padrone di casa vanno avanti al 54′ con Varrone, le sarde pareggiano in un giro d’orologio con Iannazzo, ma all’81’ Battaglioli regala alla squadra di Spagnolli il primo successo in Serie B.

Risultati Serie B terza giornata

Nelle altre partite dell’ottava giornata, vince la Lazio che batte 3-2 la Ternana e sale in seconda posizione. Tre punti anche per Cesena e Cittadella che superano rispettivamente 1-0 l’Apulia Trani e 4-0 il Tavagnacco. Poker anche per il Brescia che si impone 4-0 sul campo del Genoa, mentre vince anche l’Hellas Verona che supera 3-2 l’Arezzo così come la San Marino Academy che batte 3-1 il Ravenna.

Risultati e marcatori della terza giornata di Serie B Femminile 2022/1023

Di seguito ecco l’elenco delle partite della terza giornata di campionato con i relativi marcatori.

Napoli Femminile-Chievo Verona 1-0 27’ Gomes (N)

Trento-Sassari Torres 2-1 54’ Varrone (T), 55’ Iannazzo (S), 81’ Battaglioli (T)

Apulia Trani-Cesena 0-1 64’ Zanni (C)

Cittadella Women-Tavagnacco 4-0 41’ Kongouli (C), 67’ Kongouli (C), 77’ Ferin (C), 81’ Ferin (C)

Genoa-Brescia 0-4 10’ L. Merli (B), 11’ Fracas (B), 48’ rig. L. Merli (B), 80’ Kustrin (B)

San Marino Academy-Ravenna 3-1 36’ Tamburini (SM), 44’ Scarpelli (R), 60’ Barbieri (SM), 88’ Bolognini (SM)

Ternana-Lazio 2-3 4’ Chatzinikolau (L), 6’ Spyridonidou (T), 58’ rig. Chatzinikolau (L), 65’ Spyridonidou (T), 90’ Fuhlendorff (L)

Hellas Verona-Arezzo 3-2 5’ Gnisci (A), 8’ Capucci (V), 28’ Vergani (V), 41’ Vicchiarello (A), 74’ Peretti (V)

Classifica Serie B femminile 2022/2023

E’ il Napoli la formazione in testa alla classifica di Serie B femminile a punteggio pieno. Seconda piazza per la Lazio.

Prossimo turno Serie B femminile

Il campionato di Serie B femminile osserverà una settimana di sosta e sarà nuovamente in campo il 16 ottobre alle 15.

Domenica 16 ottobre ore 15

Arezzo-Cesena

Brescia-Hellas Verona

Chievo Verona Women-Tavagnacco

Cittadella-Apulia Trani

Lazio-San Marino Academy

Ravenna-Napoli Femminile

Sassari Torres-Genoa

Ternana-Trento