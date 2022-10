Risultati Serie C femminile 4^ giornata.

Calcio femminile Serie C. Ecco i risultati delle partite della quarta giornata di campionato dei Gironi A, B e C.

Con la disputa della quarta giornata, iniziano a delinearsi i valori anche nel campionato femminile di Serie C nei Gironi A, B e C. In ogni raggruppamento c’è infatti un gruppetto di squadre che sta tentando la fuga. Di seguito ecco tutti i risultati delle partite del quarto turno.

Risultati Serie C femminile quarta giornata Girone A

Nel Girone A del campionato femminile di Serie C si registrano i successi esterni di Vittuone e Orobica, entrambi per 6-0. Mentre il match fra Independiente Ivrea e Angelo Baiardo, trasmesso in tv, vede la vittoria ligure per 2-0. Orobica e Vittuone comandano anche in classifica con 10 punti.

Fiammamonza-Vittuone 0-6

Independiente Ivrea-Angelo Baiardo 0-2

Pro Sesto-Azalee Solbiatese 0-1

Real Meda-Pavia 1-1

Spezia-Lucchese 3-1

Su Planu-Orobica Bergamo 0-6

Pontedera-Pinerolo 1-2

Riposa: Freedom

Risultati Serie C femminile quarta giornata Girone B

Nel Girone B, pioggia di gol in quel di Merano con le padrone di casa (tripletta di Nischler) che superano 7-3 il Villorba. Affermazione esterna per il Lumezzane che, trascinato dalla doppietta di Picchi, vince 4-0 a Portogruaro. In classifica, altoatesine e bresciane comandano a punteggio pieno con 12 punti.

Bologna-Orvieto 4-1

Jesina-Venezia Fc 1-1

Meran Women-Villorba 7-3

Portogruaro-Lumezzane 0-4

Rinascita Doccia-Sambenedettese 4-1

Triestina-Riccione 1-1

Venezia 1985-Padova 2-3

Vicenza-C.S. Lebowski 0-1

Risultati Serie C femminile quarta giornata Girone C

Nella quarta giornata del campionato femminile di Serie C, nel Girone C si registra il largo successo del Chieti sul Cosenza: 9-0 con tripletta per Di Camillo. La Res Women vince invece 2-1 in casa del Frosinone con la doppietta di Nagni. In classifica le romane comandano a punteggio pieno in compagnia del Lecce che si è imposto 3-1 a Crotone.

Crotone-Lecce Women 1-3

Chieti-Cosenza 9-0

Frosinone-Res Women 1-2

Independent-Sant’Agata 3-1

Palermo-Salernitana 5-0

Matera-Cantera Adriatica Pescara 2-0

Roma Calcio Femminile-Trastevere 1-2

Vis Mediterranea-Grifone Gialloverde 1-0