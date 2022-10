Partite Serie C femminile 4^ giornata. Doppio derby romano nel Girone C

Calcio femminile Serie C 2022/2023. Partite della quarta giornata dei gironi A, B e C. Quando si gioca e chi arbitra. Dove vederle in tv gratis

Dopo lo spezzatino della terza giornata, il campionato di Serie C femminile torna a disputarsi interamente domenica. Le partite della quarta giornata si giocheranno infatti domenica 2 ottobre.

Ad aprire il calendario del quarto turno ci penseranno Matera e Cantera Adriatica Pescara, che inizieranno il proprio confronto del girone C alle 14.30. Il posticipo riguarda invece il Girone A e vedrà opposte Real Meda e Pavia (il via alle 19.30). Tutte le altre partite in calendario inizieranno invece alle canoniche 15.30.

Serie C femminile, dove vedere le partite gratis

Domenica 2 ottobre sarà possibile vedere una partita del campionato di Serie C femminile. Per quanto concerne il Girone A, la gara fra Independiente Ivrea e Angelo Baiardo sarà trasmessa in diretta streaming dalle ore 15.30 sul canale ufficiale Eleven della Lega Nazionale Dilettanti. La visione dell’evento sarà gratuita.

Partite e arbitri Serie C femminile quarta giornata Girone A

Di seguito il calendario completo della quarta giornata di campionato per quanto riguarda il Girone A di Serie C femminile comprensivo delle designazioni arbitrali.

Domenica 2 ottobre ore 15.30

Fiammamonza-Vittuone (Campazzo di Genova)

Independiente Ivrea-Angelo Baiardo (Riahi di Lovere)

Pro Sesto-Azalee Solbiatese (Brentegani di Verona)

Real Meda-Pavia (Chieppa di Biella, ore 19.30)

Spezia-Lucchese (Giannì di Reggio Emilia)

Su Planu-Orobica Bergamo (Germano di Ostia Lido)

Pontedera-Pinerolo (Bruschi di Ferrara)

Riposa: Freedom

Partite e arbitri Serie C femminile quarta giornata Girone B

Di seguito ecco invece il calendario completo del quarto turno del Girone B di Serie C femminile, con tutte le partite che inizieranno alle 15.30 e con la designazione arbitrale.

Domenica 2 ottobre ore 15.30

Bologna-Orvieto (Ravara di Valdarno)

Jesina-Venezia Fc (Capoccia di Perugia)

Meran Women-Villorba (Faye di Brescia)

Portogruaro-Lumezzane (Maccorin di Pordenone)

Rinascita Doccia-Sambenedettese (Aronne di Roma 1)

Triestina-Riccione (Branzoni di Mestre)

Venezia 1985-Padova (Radovanovic di Maniago)

Vicenza-C.S. Lebowski (Bazzo di Bolzano)

Partite e arbitri Serie C femminile quarta giornata Girone C

Infine ecco il programma completo della terza giornata anche del Girone C del campionato di Serie C donne con le relative designazioni arbitrali.

Domenica 2 ottobre ore 15.30

Crotone-Lecce Women (Arcidiacono di Acireale)

Chieti-Cosenza (Mallardi di Bari)

Frosinone-Res Women (Amadei di Terni)

Independent-Sant’Agata (Pica di Roma 1)

Palermo-Salernitana (Aureliano di Rossano)

Matera-Cantera Adriatica Pescara (Sciolti di Lecce, ore 14.30)

Roma Calcio Femminile-Trastevere (Ciaravolo di Torre del Greco)

Vis Mediterranea-Grifone Gialloverde (Giordano di Matera)