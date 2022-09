Risultati Serie C femminile 3^ giornata. Jesina a punteggio pieno

Calcio femminile Serie C. Ecco i risultati e il calendario delle partite della terza giornata di campionato dei Gironi A, B e C.

La terza giornata del campionato di calcio femminile di Serie C vede le partite disputarsi su più settimane. Questo a causa della decisione del dipartimento calcio femminile della Lnd di non giocare partite domenica 25 settembre per consentire il diritto di voto ad atlete e staff. Di seguito tutti i risultati delle partite disputate.

Risultati Serie C femminile terza giornata Girone A

Nelle prime tre gare, disputate sabato 24 settembre, si registrano le affermazioni interne di Pinerolo e Pavia rispettivamente contro Pro Sesto e Pontedera, mentre Angelo Baiardo e Meda si è conclusa sul 2-2. Nelle tre gare spiccano le doppiette di Ceppari (Pinerolo), Calcagno (Angelo Baiardo) e Codecà (Pavia)

Sabato 24 settembre

Pinerolo-Pro Sesto 2-0

Angelo Baiardo-Real Meda 2-2

Pavia-Pontedera 5-0

Mercoledì 28 settembre

Vittuone-Su Planu (15.30)

Azalee-Freedom (15.30)

Orobica-Ivrea (15.30)

Martedì 11 ottobre

Lucchese-Fiammamonza (15.30)

Risultati Serie C femminile terza giornata Girone B

Nel Girone B spicca invece il largo successo esterno del Vicenza per 7-0. Le venete si sono imposte con la doppietta di Basso e le reti di Pagliarino, Bauce, Penzo, Missiaggia e Dal Bianco. Colpo esterno anche della Jesina a Riccione, mentre il Villorba vince 3-1 in casa.

Sabato 24 settembre

Orvieto-Vicenza 0-7

Riccione-Jesina 0-2

Villorba-Rinascita Doccia 3-1

Mercoledì 28 settembre

Centro Storico Lebowski-Meran Women (15.30)

Sambenedettese-Venezia 1985 (15.30)

Lumezzane-Triestina (15.30)

Venezia-Bologna (15.30)

Padova-Portogruaro (20.30)

Risultati Serie C femminile terza giornata Girone C

Ancora tutte da disputare le partite della terza giornata del Girone C, con Cantera Adriatica Pescara-Crotone che aprirà il calendario lunedì 26 settembre.

Lunedì 26 settembre

Cantera Adriatica Pescara-Crotone (14.30)

Martedì 27 settembre

Grifone Gialloverde-Roma Calcio Femminile (19.45)

Mercoledì 28 settembre

Cosenza-Matera (15.30)

Res Women-Palermo (15.30)

Salernitana-Independent (15.30)

Trestevere-Chieti (15.30)

Lecce-Frosinone (15.30)

Mercoledì 12 ottobre

Sant’Agata-Vis Mediterranea (14.30).