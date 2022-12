Partite Serie B femminile 10^ giornata. Ostacolo Chievo per la Lazio

Calendario partite della decima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B.

La decima giornata del campionato di calcio femminile di Serie B si giocherà interamente domenica, con il lunch match fra Apulia Trani e Ternana ad aprire la domenica. Le altre partite si disputeranno invece con inizio alle 14.30.

Partite Serie B decima giornata Chievo-Lazio

La capolista Lazio è attesa in questo turno di campionato da un bel banco di prova. Le biancocelesti dovranno infatti affrontare il Chievo, terzo in classifica e desideroso di ricucire parte del gap che lo separa dalla vetta della classifica. Le venete sono, insieme alla capolista, le più in forma dell’ultimo periodo, e vogliono essere le prime a infliggere il ko alla Lazio che è rimasta l’unica squadra imbattuta del torneo.

Serie B Napoli-Genoa

Il Napoli secondo della classe non deve perdere altro terreno dalla Lazio e pertanto deve assolutamente battere il Genoa. Le grifoncine sono però in buona condizione e reduci da un bel successo nell’ultimo turno di campionato, pertanto daranno filo da torcere alle partenopee.

Calendario Serie B femminile decima giornata

Il turno di campionato si apre alle 12.30 con il match fra Apulia Trani e Ternana, con le pugliesi ancora ferme a quota 0 punti nonostante abbiano creato parecchie difficoltà anche alle prime della classe. Di seguito il programma completo.

Domenica 4 dicembre ore 12.30

Apulia Trani-Ternana

Domenica 4 dicembre ore 14.30

Cesena-Verona

Chievo-Lazio

Cittadella-Brescia

Napoli-Genoa

Sassari Torres-Ravenna Women

Tavagnacco-San Marino Academy

Trento-Arezzo

Classifica Serie B 2022/2023

Di seguito la classifica del campionato di calcio femminile di Serie B 2022/2023 dopo la disputa delle partite della nona giornata di campionato.

Come vedere le partite di Serie B in diretta

Come di consueto, tutte le partite del campionato di calcio femminile di Serie B sono trasmesse in diretta e gratuitamente sul canale Eleven Sports. Per poterle vedere è però necessario effettuare la registrazione gratuita al portale.