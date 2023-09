Svizzera vs Italia donne. Orario, precedenti, formazioni e previsioni sull’esordio della nazionale femminile in UEFA Nations League 2023-2024.

Svizzera-Nazionale femminile. Il futuro dell’Italia donne passa da una partita contro una squadra con la quale abbiamo un lungo passato: la Svizzera. E potrebbe essere già una sfida decisiva per capire i primi mesi di lavoro di Andrea Soncin, appena nominato CT della squadra femminile italiana.

Il percorso della squadra azzurra riparte dopo i Mondiali e le dimissioni di Bertolini in una competizione tutta nuova (la Nations League) e all’interno di un girone a dir poco proibitivo.

Svizzera-Nazionale femminile, un classico

Le convocate di Soncin per questo incontro sono 29 giocatrici, quasi tutte le protagoniste dell’ultimo Mondiale, alcune assenze importanti (Durante, infortunata a una mano e operata pochi giorni fa) e rientri significativi (su tutti quello di Sara Gama, esclusa dal mondiale). La partita contro la Svizzera rappresenta una delle sfide in assoluto più tradizionali e storiche della nostra nazionale.

La Svizzera è la squadra che ci siamo lasciati alle spalle, con un po’ di fortuna e grazie a un pareggio di troppo delle elvetiche, nelle qualificazioni al recente mondiale. Anche se poi loro in Australia e Nuova Zelanda hanno fatto meglio di noi, eliminate agli ottavi – nettamente – dalla Spagna che poi avrebbe vinto il trofeo (5-1). Ma se non altro le elvetiche sono andate oltre la fase a gironi. Vincendo il proprio gruppo con una vittoria sulle Filippine (2-0) e due pareggi a reti bianche contro Norvegia e Nuova Zelanda.

La tradizione dice che la nazionale elvetica è l’avversaria contro la quale le Azzurre hanno ottenuto il maggior numero di successi nella storia della nazionale: 16 in 22 confronti. Ma negli ultimi 13 anni il parziale è favorevole alle elvetiche con quattro vittorie a tre.

Le avversarie dell’Italia femminile: la Svizzera

La nazionale elvetica è stata riconfermata a Inka Grings, alla sua seconda stagione da selezionatrice. Mancheranno due nomi importanti, il difensore Viola Calligaris, titolare e veterana del Paris Saint Germain, e il portiere Seraina Friedli (Anderlecht), entrambe infortunate. Al loro posto sono state inserite Laura Felber (Servette FCCF) e Laura Schneider (FC Luzern) che, assenti al Mondiale, tornano in rossocrociato.

La squadra elvetica si è ritrovata questa mattina direttamente a San Gallo in vista della partita di martedì sera. Dopo il match contro le Azzurre le elvetiche andranno ad affrontare la Spagna campione del mondo, avversaria con cui l’Italia si misurerà nel secondo turno della competizione a ottobre.

La Svizzera è dietro all’Italia sotto l’aspetto del ranking ed è l’avversaria sulla quale fare la cosa per evitare l’ultimo posto in classifica nel girone che significherebbe la retrocessione in seconda fascia. Italia che ritrova molte vecchie conoscenze come l’attaccante Ramona Bachmann (Paris Saint Germain) Geraldine Rueteler, che ha affrontato ed eliminato la Juventus in Champions League insieme all’Eintracht Francoforte, e soprattutto Ana Maria Crnogorcevic, miglior attaccante della squadra, 71 gol in 151 partite. Una sola giocatrice che fa parte della Nati gioca nel nostro campionato: è Eseosa Aigbogun, domenica in panchina nel big match vinto contro il Milan.

Svizzera-Nazionale femminile, probabile formazione

Difficile a scatola chiusa e senza elementi anticipare quelle che potrebbero essere le scelte di Soncin che tuttavia dovrebbe affidarsi allo stesso gruppo visto al Mondiale, dopo avere capito le condizioni delle giocatrici della nazionale nei pochi giorni di lavoro a disposizione.

Indicativamente, da quello che si è visto anche dopo la prima giornata di Serie A, la squadra potrebbe essere un 4-4-2 con Giuliani; Boattin, Bartoli, Linari, Di Guglielmo; Dragoni, Giugliano, Caruso, Glionna; Cantore e Giacinti.

Soncin ha ampia scelta e la necessità di gestire il gruppo anche in vista della seconda partita in programma, quella contro la Svezia.

Dove vedere Svizzera-Nazionale femminile in Tv

Svizzera-Italia è in programma venerdì 22 settembre alle ore 19.30 all’AFG Arena di St. Gallen. Arbitra la finlandese Lina Lehtovaara, diretta TV gratis su RaiSport e in streaming su RAIPlay. A seguire la squadra tornerà in Italia per la partita contro la Svezia in programma martedì 26 settembre a Castel di Sangro.

