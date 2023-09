Vittoria ampia di una Roma donne già in forma al Vismara contro il Milan femminile. Video

La Roma femminile ricomincia da una vittoria. La squadra campione d’Italia segna il primo successo stagionale battendo il Milan nel big match della prima giornata di Serie A.

Ma non tutto della Roma di Alessandro Spugna ha completamente convinto.

Milan Women-Roma Femminile sintesi della partita

Il grande merito della Roma è quello di trovare un approccio davvero convincente alla gara, partendo con il piede giusto e costringendo il Milan difendersi per quasi tutto il primo tempo.

Ma l’avvio del secondo tempo non è altrettanto brillante e comporta anche qualche rischio sul quale Spugna dovrà riflettere e lavorare nel corso delle prossime due settimane.

Milan Women-Roma, due gol nel primo tempo

Primo tempo micidiale della Roma femminile, subito vicinissima al gol in almeno un paio di occasioni. Arrivano in rapida successione una traversa di Giugliano con una gran conclusione da fuori area, decisiva la deviazione di Giuliani tra i pali, un tiro fuori bersaglio di poco con Viens e una incursione di Giacinti molto pericolosa.

Il Milan fa poco. In due minuti le giallorosse segnano due gol: Linari insacca deviando un pallone calciato su punizione da Giugliano in uno schema molto classico. Poi è Haavi a raddoppiare sfruttando un brutto errore di Arnadottir in fase di ripartenza.

Milan Roma highlights

La AS Roma che rientra in campo dopo l’intervallo non è altrettanto convincente e il Milan femminile ne approfitta. Domping riapre il match con una gran conclusione dal limite dell’area sul quale anche Ceasar ha qualche responsabilità. Subito dopo Marinelli, appena entrata in campo al posto di Grimshaw, firma il suo esordio da sogno sfruttando la palla giusta al culmine di una mischia.

E qui, con la gara di nuovo in equilibrio, esce fuori la maggiore consapevolezza della Roma. Spugna mette mano ai cambi che con Glionna e Greggi risulteranno decisivi. Nel momento migliore del Milan la Roma chiude i conti: Giacinti mette sul fondo da ottima posizione, un errore di mira davvero pesante per l’attaccante. Ma a rimediare è Giada Greggi, con un tiro meravigliosamente carico d’effetto da fuori area che sorprende Giuliani. Quindi tocca a Glionna, che a tempo scaduto fissa il risultato con una conclusione ravvicinata. Nel mentre anche una traversa di Linari, sempre lei, stavolta su azione di calcio d’angolo.

La partita in breve

Una gran bella partita, giustamente presentato come bih match. E tale è stato davvero.

Venti minuti eccellenti in avvio di ripresa non bastano al Milan che tuttavia offre una prestazione davvero confortante quando la partita sembrava ormai definitivamente compromessa. Maurizio Ganz, riconfermatissimo sulla panchina delle rossonere, dovrà ripartire da questo correggendo qualche ingenuità difensiva, molto grave quella di Arnadottir che ha provocato il secondo gol giallorosso.

Quanto alla Roma femminile vale il discorso inverso: l’inerzia negativa in avvio di ripresa è stata molto pesante. Ma quando si tratta di decidere il match la squadra di Spugna ha sempre le risorse, da calcio piazzato o dalla panchina. Una squadra che può guardare con fiducia al suo prossimo impegno di campionato, tra due settimane dopo la sosta per il doppio impegno della Nazionale, – in casa contro il Como, vittorioso all’esordio con la neopromossa Napoli. Un periodo impegnativo per preparare al meglio la sfida contro il Vorskla Poltava per l’accesso alla fase a gironi di Champions League.