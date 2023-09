Si è aperta la stagione ufficiale di Serie B con la prima giornata, senza sorprese ma con qualche aneddoto interessante

Una stagione di Serie B femminile che si annuncia lunga, combattuta e incerta su entrambi i fronti, quello della promozione verso la Serie A – un solo posto a disposizione – e quello della salvezza, con le ultime tre classificate che scenderanno direttamente in Serie C.

Sedici le squadre al via, molte delle quali ancora da vedere al meglio delle sue condizioni.

Serie B, Lazio squadra da battere

Occhi puntati sulla Lazio che, non solo per lo spareggio promozione perso lo scorso anno contro il Pomigliano d’Arco nel match di post season, è indubbiamente la squadra da battere. Decisivo un gol di Popadinova sul campo dell’Hellas Verona per conquistare la prima vittoria stagionale. Vittoria di grande spessore della Ternana che (doppietta di Pirone) dopo avere rifilato cinque gol al Genoa in Coppa Italia ne marca altrettanti anche al Freedom, squadra ripescata in Serie B dopo la rinuncia di squadre di prestigio come il Cittadella, che lo scorso anno arrivò a un passo dalla promozione in Serie A, e la Torres, uno dei club più vincenti in assoluto in Serie A.

Tra le notabili anche il Parma che si aggiudica il derby casalingo contro il Cesena grazie alle marcature di Beil e Ambrosi in una partita equilibrata e incerta fino al termine.

Academy Pavia, la prima volta

Vince, e bene, il Genoa che infligge un 2-0 al Chievo grazie a due gol ravvicinati di Bargi e Giles, e vincono anche il Brescia, 2-1 sul Tavagnacco, anch’esso ripescato, e l’Arezzo, protagonista di una vittoria ampia e senza discussioni sul Ravenna impreziosita da una doppietta di Nocchi, pezzo pregiato del mercato, lo scorso anno in forza al Sassuolo. Vale la pena sottolineare la vittoria del Bologna, anch’essa all’esordio in Serie B che passa sul campo della San Marino Academy ma soprattutto il primo storico successo in serie B della neopromossa Academy Pavia, che batte in trasferta un’altra neopromossa, l’ambiziosa Res Roma VIII- Doppietta di Dubini per il Pavia con un gol dell’eterna Vanessa Nagni, sempre più vicina al gol ufficiale numero 500 in carriera, con la rete che tiene aperto il risultato fino alla fine.

Campionato fermo per un turno, si torna in campo per la seconda giornata il 1 ottobre.

I risultati

Arezzo-Ravenna 3-0

4’ Nocchi (A), 48’ Nocchi (A), 90’ Tonelli (A)

Brescia-Tavagnacco 2-1

41’ Fracas (B), 52’ Hjohlman (B), 63’ Desiati (T)

Genoa-H&D Chievo Women 2-0

65’ Bargi (G), 78’ Giles (G)

Hellas Verona-Lazio 0-1

73’ Popadinova (L)

Parma-Cesena 2-1

45’+1’ Beil (P), 52’ Ambrosi (P), 76’ D’Auria (C)

Res Roma VIII-Pavia Academy 1-2

13’ Dubini (P), 21’ Dubini (P), 63’ Nagni (RR)

San Marino Academy-Bologna 0-2

45’ Gradisek (B), 53’ Colombo (B)

Ternana-Freedom 5-1

28’ Pirone (T), 35’ Pirone (T), 56’ Vigliucci (T), Petruzzelli (F), 81’ Labate (T), 86’ Pacioni (T)

Il prossimo turno – 2° giornata

Domenica 1 ottobre

Bologna-Res Roma VIII

Cesena-Brescia

Freedom-Parma

H&D Chievo Women-Arezzo

Lazio-Genoa

Pavia Academy-Hellas Verona

Ravenna-Ternana

Tavagnacco-San Marino Academy