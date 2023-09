L’accesso alla fase a gironi della Roma passa attraverso le campionesse ucraine del Vorskla

Problematica dal punto di vista logistico ma non impossibile sotto l’aspetto tecnico l’abbinamento delle urne di Nyon per la Roma che deve affrontare il secondo turno di qualificazione alla Champions League femminile.

La sorte ha riservato alle campionesse d’Italia il Vorskla Poltava, squadra ucraina che lo scorso anno ha vinto il campionato nazionale femminile.

Champions League, Roma vs Vorskla: quando giocano

Il calendario delle due partite sarà stabilito nel corso delle prossime ore. Gara d’andata a Roma, con ogni probabilità martedì 10 ottobre; match di ritorno in sede e data da definire, certamente tra il 18 e il 19 di ottobre. La squadra che vincerà il doppio confronto accederà direttamente alla fase a gironi di Champions League femminile. Un ingresso nel club delle 16 migliori squadre europee delle quali la Roma aveva già fatto parte l’anno scorso, arrivando sorprendentemente fino ai quarti di finali, battuta soltanto dal Barcellona che poi vinse il trofeo.

Le avversarie: FC Vorskla Poltava

Il Vorskla Poltava è la prima squadra ucraina nella storia recente della Roma femminile. Le giallorosse anche lo scorso anno furono costrette a superarsi nel corso della doppia fase di qualificazione eliminando in prima battuta le scozzesi del Glasgow City, poi le francesi del Paris Football Club e infine nel secondo turno le ceche dello Slavia Praga, battute sia in trasferta che in casa.

Aver vinto il titolo ha abbuonato il primo turno di qualificazione alla Roma, dove invece è caduta la Juventus, eliminata dall’Eintracht Francoforte.

Il Vorskla Poltava è una squadra che vanta grande tradizione e quasi settant’anni di storia nel corso della quale ha vinto tre titoli nazionali, l’ultimo dei quali lo scorso anno, e una coppa. Ma che a livello continentale non ha mai ottenuto risultati significativi. Una squadra che, come tutti gli altri club ucraini convive con l’incubo della guerra. Il club lo scorso ha dominato il campionato con una cavalcata di 22 vittorie consecutive e la bellezza di 147 gol segnati, solo quattro quelli subiti. Il tutto in un torneo drammatico, giocato in Ucraina tra i continui allarmi bombe e numerose partite sospese più volte a causa dei bombardamenti.

Ciononostante, la squadra è riuscita a conquistare uno dei più importanti risultati della sua storia qualificandosi alla Champions League che quest’anno ha onorato con due vittorie in fase di qualificazione. Le ragazze biancoverdi quest’anno hanno eliminato le estoni del Flora Tallin al termine di una sfida combattutissima che si è chiusa 4-3 solo ai tempi supplementari per poi battere anche le croate dell’Osijek (3-0).

Resta da capire, lo si saprà solo nei prossimi giorni, dove la Roma giocherà la gara di ritorno: sicuramente non in Ucraina, la UEFA non dà alcun consenso alle partite internazionali su un terreno oggetto di conflitto per ovvi motivi di sicurezza. Il Vorskla potrebbe optare per la Moldavia, la Polonia o la Romania.

Gli altri abbinamenti

Tra le altre sfide sorteggiate a Nyon spiccano alcuni abbinamenti davvero interessanti. Su tutti quello tra le vicecampionesse in carica del Wolfsburg, che affronteranno il Paris Football Club e, soprattutto, il match tra Manchester United e Paris Saint-Germain. L’Eintracht Francoforte che ha eliminato la Juventus ha pescato un avversario non impossibile, lo Sparta Praga mentre il temutissimo Real Madrid giocherà con le campionesse norvegesi del Valerenga.

Champions Path

Apollon Ladies FC (CYP) vs SL Benfica (POR)

FC Zürich (SUI) vs AFC Ajax (NED)

AS Roma (ITA) vs FC Vorskla (UKR)

Valur (ISL) vs SKN St. Pölten Frauen (AUT)

SK Slavia Praha (CZE) vs AS FC Universitatea Olimpia Cluj (ROU)

Glasgow City FC (SCO) vs SK Brann (NOR)

ŽFK Spartak Subotica (SRB) vs FC Rosengård (SWE)

League path

BK Häcken FF (SWE) vs FC Twente (NED)

Real Madrid CF (ESP) vs Vålerenga Fotball (NOR)

Eintracht Frankfurt (GER) vs AC Sparta Praha (CZE)

Paris FC (FRA) vs VfL Wolfsburg (GER)

Manchester United Women (ENG) vs Paris Saint-Germain (FRA)