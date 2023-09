Il Como Femminile conquista la sua prima vittoria stagionale battendo il Napoli nella prima giornata di Serie A femminile.

Due squadre in salute magari appena un po’ più corte di fiato nella fase finale di una partita che si rivela apertissima fino al termine.

Ma che il Como Women vince con merito nella prima uscita ufficiale delle due squadre in serie A femminile allo stadio Ferruccio.

Como Women-Napoli 2-1

La sfida tra Como e Napoli, un inedito assoluto del massimo campionato di calcio femminile, era molto interessante per diversi aspetti. La riconferma di una squadra come quella lariana che ha allestito una formazione estremamente ambiziosa, con acquisti di una certa importanza anche dopo la partenza di Chiara Beccari, finita al Sassuolo. Ma anche il ritorno in Serie A del Napoli costruito sulla base di un progetto solido. Un team di giocatrici di esperienza – su tutte Kobayashi, Banusic e Lazaro – che può puntare a qualcosa di più significativo che non a una tranquilla salvezza.

Como Women-Napoli, i gol e gli highlights

L’approccio del Como, affidato a Bruzzano dopo la separazione da De La Fuente oggi alla Fiorentina, è immediatamente molto offensivo. Un approccio che innesca una partita subito molto intensa anche da un punto di vista fisico.

Una prima occasione per le padrone di casa con Monnecchi, cui il Napoli femminile risponde tempestivamente con Banusic brava a trovare spazio, un po’ meno a concludere a rete. La partita prosegue con un certo equilibrio fino alla metà del primo tempo con il Como che, pur mantenendo una certa supremazia, fatica a essere concreto nei 20 metri avversari.

Match che si sblocca al 31’: il Napoli perde palla con Friedrichs che serve inavvertitamente Martinovic il cui lancio per Monnecchia è perfetto, diagonale vincente e Como in vantaggio. Nel momento migliore le lariane sprecano almeno due occasioni per trovare subito il raddoppio: prima con Martinovic e poi con un cross di Arcangeli sventato a fatica dalla difesa partenopea.

Il secondo tempo

Secondo tempo meno tattico e forse addirittura più piacevole con il Napoli che sfiora immediatamente il pari con una bella conclusione di Chmielinski, deviata da Korenciova in calcio d’angolo. Squadre più lunghe e sfilacciate, qualche errore. Il Como trova il raddoppio al 58’. Un altro faticoso disimpegno della difesa del Napoli, questa volta con Di Marino, diventa assist per Oona Sevenius, 19 anni, appena arrivata dal Milan ed entrata in campo da pochi minuti. La finlandese alla sua prima ufficiale in maglia lariana, firma il suo primissimo gol.

Napoli donne in partita fino all’ultimo istante. Corelli colpisce un palo su una ricostruzione faticosa della difesa di casa, poi al 70’ riapre la partita. Del Estal, punto di forza lo scorso anno nel campionato di Serie B, fresca di riconferma, stacca meravigliosamente di testa su un traversone di Chmielinski e firma il suo primo gol in Serie A. Rischia qualcosa il Como fino al termine della partita con un paio di traversoni insidiosi e due calci d’angolo che costringono il Como alla massima attenzione. Ma è ancora la squadra di casa ad andare vicina al bersaglio in almeno un paio di occasioni con Basic decisiva su una conclusione ravvicinata di Sara Baldi.

In sintesi

Napoli e Como women sono due squadre che hanno espresso un buon potenziale offensivo ma che devono crescere da un punto di vista di consapevolezza soprattutto nella fase arretrata, condizionata da troppi errori, da una parte e dall’altra.

Dopo il turno di riposo in considerazione degli impegni della nazionale delle prossime due settimane , il Como femminile tornerà in campo alle 15 di sabato 30 settembre visitando la Roma, campione d’Italia, vittoriosa 4-2 sul campo del Milan. Che sarà invece il prossimo avversario del Napoli, domenica 1 ottobre alle 12.30.