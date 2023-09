Parte anche il campionato di Serie B femminile con alcune sfide subito molto interessanti

Insieme alla Serie A, che parte con l’inseguimento alla Roma campione d’Italia, parte anche la Serie B femminile. Un campionato molto interessante con diverse squadre ambiziose.

Campionato però anche molto difficile: un solo posto per salire direttamente in Serie A – il primo – e gli ultimi tre posti che precipitano direttamente verso la Serie C.

Serie B, la prima giornata

La superfavorita non può che essere la Lazio, squadra nuovamente affidata a Gianluca Grassadonia e con numerose conferme rispetto alla scorsa stagione. Sulla carta la squadra da battere considerando che la scorsa stagione ha sfiorato la promozione, sfuggita per pochi dettagli in regular season e sfumata poi allo spareggio playoff contro il Pomigliano. Lazio di scena a Verona contro l’Hellas, fresco di accesso agli ottavi di finale di Coppa Italia.

Interessante il derby tra Parma e Cesena: sulla panchina delle ducali Stefano Colantuono. Una squadra ambiziosa il Parma, che punta a un immediato ritorno al massimo campionato con un innesto di qualità come quello di Kelly Gago ma forte anche di talenti estremamente interessanti come Ferin e Di Stefano, subito decisive in Coppa Italia.

Attenzione alla Ternana, quarta forza della scorsa stagion e reduce da una gran vittoria a Genova (0-5) in Coppa, impegnata in casa contro il neopromosso Freedom Cuneo.

Il programma di gara

Partite tutti in contemporanea, domenica pomeriggio alle 15. Interessante la sfida tra neopromosse, RES Parma e Pavia Academy, anche loro protagoniste del turno di qualificazione di Coppa Italia. Con l’uscita di scena del Cittadella saranno proprio la Ternana e il Verona le due squadre da tenere d’occhio nella corsa al vertice.

Outsider il Cesena, affidato ad Alain Conte, in passato alla guida della San Marino Academy protagonista del doppio passaggio dalla Serie C alla Serie A, panchina d’argento come miglior allenatore della cadetteria. Il resto, tra squadre appena allestite e in gran parte ancora da definire, è tutto da verificare.

Questo il programma delle gare.

Ternana-Freedom

San Marino Academy-Bologna

RES Roma-Pavia Academy

Parma-Cesena

Hellas Verona-Lazio

Genoa-Chievo

Brescia-Tavagnacco

Arezzo-Ravenna

Dopo il primo turno di campionato subito una sosta: anche la Serie B rispetta il riposo per gli impegni della Nazionale. Tornerà in campo il 1 ottobre.