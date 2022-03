Napoli Juventus femminile 2022. Biglietti gratis e 119 paesi collegati

Napoli femminile contro la Juventus Women è il match che apre la 17esima giornata di serie A calcio donne. Tutto sulla partita, data orario partita biglietti e dove vederla in Tv e streaming.

La Partita Napoli femminile Juventus Women si gioca sabato 19 marzo alle ore 12.30 al Piccolo di Cercova. Si tratta di un grande evento per la squadra di Carlino, che con un comunicato ufficiale annuncia biglietti gratis e invita tutte le tesserate delle scuole calcio a vedere da vicino alcune tra le più importanti giocatrici del calcio femminile italiano.

Napoli Femminile Vs Juventus Woman dove vederla

Chi segue il calcio donne potra guardare la partita in streaming su TimVision, sul canale di Juve Tv ma anche su DAZN che trasmette in streaming solo tre squadre big del campionato, ovvero: Juve, Milan, e Inter. Per seguire la partita live e gratis vi conviene invece collegarvi ai social delle due squadre.

Se invece volete rivedere il match Napoli Juve e gli highlights della partita, questi li trovate su YouTube.

La partita Napoli contro Juventus sarà comunque trasmessa in 119 paesi, America compresa.

Quante volte si sono incontrate il Napoli Femminile e la Juventus Woman

Secondo le statistiche, i precedenti delle due squadre sono tre e tutti vinti dalla Juventus donne. Da segnalare comunque che la squadra di Roberto Castorina non perde da tre turni di Serie A, mentre la Juve donne è reduce dalla vittoria in Coppa Italia, ma nelle ultime quattro partite di Serie A ha subito ben 5 gol e portato a casa una sola vittoria.

Probabili formazioni e previsioni Napoli Femminile Juventus Woman

Mancano sei giornate alla fine del Campionato di Calcio femminile, la formazione bianconera attualmente è prima in classifica con solo quattro lunghezze dalla As Roma calcio. Montemurro sa bene che per portare le women della Juve a vincere il quinto scudetto consecutivo, deve tornare a Torino con una vittoria.

Tuttavia il tecnico della Juventus femminile rispetto al Napoli donne ha il problema di far riposare le giocatrici, in vista della prossima partita di Champions femminile che vede la Juve women contro il Lione il prossimo 23 marzo.

Quindi tra convocate, modulo e formazione è probabile che il tecnico opti per il medesimo 4-3-3 con cui le bianconere hanno battuto il Milan ma con la possibilità di usufruire dei cambi durante il match.

Le azzurre del Napoli che devono allontanarsi dalla zona pericolo si è preparano da giorni al match contro le bianconere. Tutto tace su fronte formazione per ora, ma la coppia Domenichetti e Castorina potrebbe confermare la medesima formazione che ha pareggiato a Milano lo scorso 6 marzo contro le rossonere di Maurizio Ganz.

