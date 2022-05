Napoli femminile Vs Empoli, serie A 2021 -22. Come si salvano le azzurre

Napoli femminile contro l’Empoli Ladies, anche un pareggio potrebbe essere fatale. Vediamo come si salva il Napoli donne, ultime notizie e guida TV.

Empoli Ladies–Napoli femminile potrebbe essere la gara che deciderà la corsa salvezza della Serie A donne 2021/2022: le partenopee in casa delle già salve toscane devono infatti ottenere una vittoria per essere sicure di giocarsi tutto durante l’ultima giornata di campionato.

Andiamo a vedere le diverse ipotesi per la corsa salvezza, ma anche quando si gioca e dove vedere Empoli-Napoli.

Come resta in Serie A il Napoli femminile?

L’unica certezza per quanto riguarda il Napoli donne è che solo una vittoria permetterebbe alle azzurre di restare in corsa fino all’ultima giornata: la Fiorentina femminile è infatti avanti di due punti, un vantaggio che con sole due gare da disputare è piuttosto corposo.

Vediamo dunque le combinazioni caso per caso.

VITTORIA NAPOLI. In caso di vittoria di entrambe le formazioni le distanze (come detto, due punti) rimarrebbero ovviamente invariate, mentre se le ragazze di Patrizia Panico dovessero pareggiare o perdere e quelle di Castorina vincere ci sarebbero rispettivamente l’aggancio o il sorpasso in classifica da parte della formazione campana.

PAREGGIO NAPOLI. Se il Napoli dovesse pareggiare, un successo della Fiorentina Women’s chiuderebbe i giochi (le toscane sarebbero a +4 con una sola gara da disputare). Un pareggio di entrambe manterrebbe invece le distanze invariate, un k.o. viola permetterebbe invece a Goldoni e compagne di portarsi a -1.

SCONFITTA NAPOLI. Il peggiore degli scenari per il Napoli è ovviamente quello della sconfitta, un risultato che così come il pareggio permetterebbe alla Fiorentina donne di salvarsi in caso di vittoria. Se le viola dovessero invece pareggiare andrebbero a +3 e potrebbero permettersi un pareggio all’ultima giornata (gli scontri diretti sono in favore del Napoli, quindi in caso di arrivo a pari punti sarebbero Goldoni e compagne a salvarsi), mentre un passo falso di entrambe manterrebbe il distacco a due lunghezze e anche in questo caso si deciderebbe tutto all’ultima giornata.

Quando si gioca e chi arbitra Empoli-Napoli femminile

La partita tra Empoli Ladies e Napoli femminile si disputerà domani, domenica 8 maggio, con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30. A dirigere l’incontro del Comunale di Petroio sarà il signor Claudio Petrella.

Dove vedere Empoli-Napoli femminile

La sfida tra Empoli e Napoli sarà trasmessa esclusivamente in streaming per gli abbonati di TIMvision e non sarà dunque possibile seguirla gratuitamente.