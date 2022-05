Calcio Femminile Serie C 2021/2022, 26^ giornata, quando giocano le partite e dove vederle gratis

Serie C Femminile, il calendario gare dei Gironi A, B e C. A che ora si gioca e come vederle in tv

Sabato 7 maggio si apre la ventiseiesima e quintultima giornata del campionato di Serie C femminile 2021/22. Sarà infatti Atletico Oristano Vicenza, in programma alle 16, ad inaugurare il weekend, mentre alle 18 sarà la volta di Trastevere-Crotone. Tutti gli altri match in programma dei gironi A, B e C si giocheranno invece nella giornata di domenica 8.

Serie C femminile, partite ventiquattresima giornata: calendario e orari

Calcio Femminile Serie C 2021/2022, chi sarà promosso in Serie B

A conquistare la promozione nel campionato di Serie B, saranno solamente le prime classificate di ciascun girone e, in tal senso, il club che si sta avvicinando maggiormente al traguardo è l’Arezzo nel Girone A. Le aretine sono infatti prime in classifica con 63 punti, ben 12 in più del Genoa secondo e 13 sul gruppetto delle terze.

Domenica le aretine potrebbero già festeggiare in quanto scenderanno in campo fra le mura amiche proprio contro le liguri e con un risultato favorevole diventerebbero irraggiungibili per tutti. Lotta apertissima invece negli altri gironi. Per quanto riguarda il Girone B, il Vicenza ha 3 lunghezze di vantaggio sul Trento, mentre nel Girone C l’Apulia Trani possiede un margine di 3 punti sul Chieti (che però ha disputato un match in meno).

LEGGI ANCHE: Serie C femminile 2021-22. Calendario, classifica e risultati

Serie C Femminile 2021/2022, quando giocano e dove vederle in tv gratis

Tutti i match della ventiseiesima giornata del campionato di Serie C si disputeranno domenica 8 maggio con fischio d’inizio alle 15.30. Ci sono però alcune variazioni: si tratta infatti di due anticipi (Atletico Oristano Vicenza e Trastevere-Crotone che si giocheranno sabato 7 maggio rispettivamente alle 16 e alle 18), mentre domenica Lucchese-Caprera inizierà alle 13.30 e Fesca Bari-Apulia Trani alle 12.

Il big match di giornata, ovvero Arezzo-Genoa del Girone A, inizierà alle 15. Per l’occasione, visto l’importanza della posta in palio in quanto con una vittoria le aretine conquisterebbero la promozione in Serie B, la gara sarà trasmessa sul canale Lnd di ElevenSports e sarà visibile gratuitamente.

LEGGI ANCHE: Risultati Serie B femminile 2021/2022, 14^ giornata. Chi va in Serie C

Serie C Femminile, Girone A, ventiseiesima giornata

Pavia-Ternana

Arezzo-Genoa (8/5, ore 15)

Azalee Solbiatese-Fiammamonza

Pistoiese-Perugia

Lucchese-Caprera (8/5, ore 13.30)

Real Meda-Pinerolo

Spezia-Independiente Ivrea

Città di Pontedera-Orobica Bergamo

Serie C Femminile, Girone B, ventiseiesima giornata

Spal-Triestina

Atletico Oristano-Vicenza (7/5, pre 16)

Bologna-Venezia Fc

Padova-Jesina

Riccione-Brixen Obi

Isera-Mittici

Portogruaro-Trento

Vfc Venezia-Vis Civitanova

Serie C Femminile, Girone C, ventiseiesima giornata

Fesca Bari-Apulia Trani (8/5, ore 12)

Match Point Matera-Lecce Women

Res Women-Independent

Rever Roma-Chieti

Roma XIV Decimoquarto-Eugenio Coscarello

Trastevere-Crotone (7/5, ore 18)