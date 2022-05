Pomigliano Vs Fiorentina: chi si salva? Partita Serie A donne

Pomigliano femminile e Fiorentina Women’s si affrontano in un’importante sfida. Combinazioni per la salvezza in serie A, giocatrici e guida TV.

Pomigliano Femminile–Fiorentina Women’s è una sfida di Serie A potenzialmente decisiva: un successo potrebbe infatti garantire alla vincente la salvezza ed evitare un’amara retrocessione in Serie B.

Tante però le combinazioni possibili, quindi andiamo a fare un po’ d’ordine riguardo alla situazione nella zona più calda del massimo campionato di calcio femminile italiano.

Come si salva il Pomigliano femminile

Il Pomigliano donne al momento ha quattro punti di vantaggio sul Napoli terzultimo (e quindi sulla zona retrocessione) e due sulla Fiorentina quartultima.

Partendo da questo presupposto, andiamo dunque a vedere le diverse possibilità per la salvezza.

VITTORIA. In caso di vittoria, per il Pomigliano sarebbe salvezza matematica a prescindere dal risultato del Napoli femminile: con quattro punti di vantaggio e un solo turno da disputare, le ragazze di Domenico Panico sarebbero infatti irraggiungibili per le corregionali.

PAREGGIO. Anche il pareggio potrebbe consentire al Pomigliano di salvarsi, tuttavia sarebbe necessario che il Napoli non vincesse contro l’Empoli (vanno bene un pareggio oppure, ovviamente, una sconfitta).

SCONFITTA. Il Pomigliano può addirittura permettersi di perdere contro la Fiorentina: qualora il Napoli uscisse battuto dalla sfida contro l’Empoli, le Pantere rimarrebbero infatti a +4 sulla zona retrocessione. In caso di k.o. granata e risultato utile (pareggio o vittoria) delle azzurre, il tutto sarebbe rimandato allo scontro diretto dell’ultima giornata.

Cosa serve alla Fiorentina femminile per rimanere in Serie A?

Situazione un po’ più difficile quella della Fiorentina, attualmente a +2 dalla zona retrocessione e anche lei in lotta con il Napoli che però ha il vantaggio degli scontri diretti (ciò vuol dire che, in un eventuale arrivo a pari punti, sarebbero le campane a salvarsi)

Anche in questo caso, vediamo le diverse combinazioni.

VITTORIA. Batte il Pomigliano potrebbe non essere sufficiente per assicurare alla Fiorentina Women’s la salvezza: se anche il Napoli femminile dovesse infatti portare a casa ai tre punti, il discorso sarebbe rinviato all’ultima giornata. Le viola devono dunque vincere e poi sperare che le partenopee pareggino o perdano.

PAREGGIO. Un pareggio non solo non salverebbe la Fiorentina, ma rischierebbe di inguaiarla: qualora il Napoli vincesse aggancerebbe infatti le ragazze di Panico che si ritroverebbero in zona retrocessione in virtù dei già citati scontri diretti a sfavore. Un pareggio delle azzurre le manterrebbe invece a due lunghezze di distacco, mentre un k.o. concederebbe alla Viola di poter pareggiare all’ultima giornata.

SCONFITTA. In caso di sconfitta, il rischio sarebbe ovviamente maggiore: sfruttando il passo falso della Fiorentina il Napoli potrebbe addirittura scavalcarla grazie a una vittoria. Con un pareggio andrebbe invece a -1, mentre una battuta d’arresto lascerebbe invariato il distacco.

Pomigliano-Fiorentina, le giocatrici con più gol

L’attacco del Pomigliano è sulle spalle di Banusic, l’attaccante più prolifica della squadra con cinque reti. A quota tre invece Moraca e la grande ex Salvatori Rinaldi.

Sono invece ben dodici le reti messe a segno da Sabatino, attuale capocannoniera del campionato di Serie A femminile. La Fiorentina Women’s comunque può contare anche su Giacinti e Lundin (otto gol a testa).

Quando si gioca e dove vedere Pomigliano-Fiorentina femminile

Pomigliano femminile-Fiorentina Women’s si disputerà domani, domenica 8 maggio, alle ore 14.30 e sarà trasmessa in esclusiva su TIMvision.