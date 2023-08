Corea del Sud vs Germania era decisiva per determinare la qualificazione della nazionale tedesca che ne esce clamorosamente umiliata ed eliminata

Mai dare le cose per scontate. Sembrava essere quasi impossibile il reticolo di risultati che avrebbe potuto portare fuori dal Mondiale la Germania.

Ma a fallire l’accesso agli ottavi di finale è proprio la squadra tedesca: che si accoda così a Canada, Brasile e Italia nel novero delle squadre deluse da questa edizione, incapaci di superare la fase a gironi.

Corea del Sud vs Germania 1-1

Non era mai accaduto, questa era la nona edizione, che la Germania non riuscisse a superare la fase a gironi. Scottata dalla recente sconfitta contro la Colombia, a sua volta clamorosamente battuta nell’altra partita in programma, quella contro il Marocco, la Germania è sembrata fragile, macchinosa, prevedibile ma soprattutto imprecisa nella conclusione decisiva. Lontanissima dalla squadra che aveva esordito in modo brillantissimo infliggendo sei gol a quello stesso Marocco che oggi la estromette dal mondiale.

La Corea del Sud, a caccia di una vittoria, si è affidata fin dall’inizio alla sedicenne Casey Phair. Una scelta che alla lunga ha pagato.

Corea del Sud vs Germania, a casa per la prima volta

É proprio di Phair la prima grande occasione da rete con un tiro che scuote il palo di Merle Frohms, prologo ideale del gol del vantaggio sudcoreano firmato da Cho So-Hyun grazie a un passaggio filtrante di Lee Young-Ju.

Il gol del vantaggio sudcoreano scuote la squadra di Martina Voss-Tecklenburg che subito spinge fin da subito per il pareggio. Ma è la precisione delle attaccanti a mancare: Klara Bühl ha due occasioni e le calcia entrambe a lato. Non così Alexandra Popp che al 42′, supera Kim Hye-Ri e trova il pareggio, diventando la prima dopo la connazionale Heidi Mohr a segnare in otto partite consecutive del mondiale.

Ci sarebbe ancora tutto il tempo per trovare un gol che varrebbe vittoria e qualificazione: ma il VAR dice di no al raddoppio di Popp, di testa su cross di Sara Däbritz per una leggera posizione di fuorigioco. Popp beffata di lì a poco anche da una traversa su un altro colpo di testa.

La Germania attacca e non segna, la Corea del Sud si difende con ordine e si fa pericolosa in raddoppio. E mentre le notizie riportano il gol del Marocco, alla Germania non resta altro che fare le valige e tornarsene a casa, clamorosamente eliminata, riflettendo sul fatto che le statistiche e i precedenti non sempre hanno tutte le risposte.

La festa del Marocco dopo la vittoria qualificazione

A performance to be proud of. 🇰🇷@TheKFA | #FIFAWWC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 3, 2023