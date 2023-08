Marocco vs Colombia, incredibile vittoria del Marocco che batte la Colombia ed estromette la Germania dalla fase finale dei Mondiali di calcio femminile

L’epilogo della fase a gironi dei Mondiali di calcio femminile riserva la più clamorosa delle sorprese, e dunque l’eliminazione della Germania che nelle otto edizioni precedenti era sempre arrivata quanto meno ai quarti di finale.

Colombia e Marocco indipendentemente dalla sconfitta delle sudamericane, si qualificano entrambe per la fase a eliminazione diretta della Coppa del Mondo. Ed è un clamoroso colpo di scena.

Marocco vs Colombia, 1-0

Appesa al risultato della Germania, che battendo la Corea del Sud sarebbe regolarmente passata, il Marocco si è limitato a fare il massimo cercando di non lasciare nulla di intentato per centrare l’obiettivo di passare il turno. Serviva una vittoria. E ha cominciato a cercarla con insistenza fin da subito, fin dall’inizio. Subito due occasioni da gol, una delle quali fallita di un nulla da Ibtissam Jraïdi la prima a testare il portiere colombiano Catalina Pérez, che ha parato istintivamente sul primo palo già nei primi 60 secondi. È stato un primo segnale della determinazione del Marocco e che per la Colombia non sarebbe stato un semplice allenamento.

Marocco vs Colombia, i miracoli esistono

Le occasioni da gol proseguono, e Pérez deve fare gli straordinari per negare il gol prima a Ghizlane Chebbak poi a Anissa Lahmari senza che la squadra colombiana, davanti, si esprima con la solita efficacia. Allo scadere del primo tempo un fallo di

Daniela Arias su Jraïdi concede un penalty che respinge la conclusione di Ghizlane Chebbak, ma Anissa Lahmari da due passi riesce a insaccare un gol storico.

Che da quel momento il Marocco difende con ostinazione non rinunciando mai a cercare anche il contropiede.

Colombia non brillantissima anche se arrivano anche le parate di Khadija Er-Rmichi, che inizialmente nega a Daniela Montoya con una bella uscita il potenziale pareggio, per poi respingere una potente conclusione di Mayra Ramírez, fermata anche da un palo al 78′ quando cerca la conclusione vincente da una posizione quasi impossibile.

Nonostante non sia riuscita a ottenere quell’inafferrabile pareggio, la Colombia si consola: passa ed è comunque prima nel girone nonostante la sconfitta con le Leonesse dell’Atlante che vivrà da grande protagonista gli ottavi di finale, unica esordiente a superare la fase a gironi, per affrontare niente meno che la Francia in un incontro ricchissimo di temi e di grande interesse. Il loro primo match contro le Bluettes dopo la sconfitta in amichevole per 6-0 nel 2008. I tempi evidentemente sono cambiati.

