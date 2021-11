Milan-Empoli, partita 8ª giornata Serie A femminile. Guida Tv

Milan femminile vs Empoli Serie A TimVision. Ecco come seguire la partita del campionato di calcio femminile in Tv: data, ora e dove vederla.

La partita Milan-Empoli valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A woman, si giocherà il 7 novembre 2021. Si tratta di un incontro importante per capire come cambierà la classifica di entrambe le squadre, che al momento lottano per obbiettivi diversi: le rossonere per qualificarsi alla Uefa Champions League, le toscane per non retrocedere in Serie B femminile.

Milan-Empoli calcio femminile, orario e dove si gioca

Come stabilito dal calendario fella FIGC femminile, l’incontro Milan contro Empoli si giocherà alle ore 14:30 di domenica 7 novembre. La partita si disputerà al Centro Sportivo Vismara di Milano. Quindi la squadra allenata da Maurizio Ganz affronterà questa sfida in casa, potendo contare sul supporto della tifoseria.

Questa gara è da vincere a tutti i costi per le rossonere, per restare a contatto con il vertice della classifica. Attualmente infatti il Milan è al terzo posto con 16 punti, mentre l’Empoli è al nono posto con 7 punti.

Milan vs Empoli Serie A femminile precedenti

Abbiamo visto come arrivano le due squadre a questo incontro, ma cosa dicono le statistiche e i precedenti? Secondo i dati Opta, negli ultimi 2 confronti fra le due squadre hanno vinto le rossonere, mentre l’ultimo successo del team toscano è datato gennaio 2020, con il punteggio di 2-1.

Questi i dati nei confronti fra le due squadre, ma come visto in precedenza in campionato c’è una bella differenza in termini di classifica. Detto questo l’incontro si preannuncia comunque avvincente e ricco di insidie per l’AC Milan.

Dove vedere la partita Milan-Empoli femminile

La partita si potrà guardare in diretta streaming su TimVision, la piattaforma che trasmette tutti gli incontri della Serie A femminile e non solo. Non sarà invece possibile seguire questo incontro in Tv, visto che La7 trasmetterà l’Inter durante questa giornata.

In sintesi, se avete voglia di guardare il divertente incontro di calcio femminile fra Milan ed Empoli, potete abbonarvi a Timvision, se ancora non lo avete fatto. Dopo di che sarete pronti per godervi questo incontro di domenica pomeriggio e tutti gli altri in calendario da qui al termine della stagione.

