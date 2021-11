Fiorentina Vs Inter Femminile, quando si gioca e dove vederla in diretta Tv

Calcio femminile: Fiorentina contro Inter donne, partita dell’ottava giornata del Campionato di Serie A, data orario e guida Tv.

La partita Fiorentina femminile Vs Inter come da calendario stabilito dalla FGCI si giocherà sabato 6 novembre alle ore 14,30 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. Vediamo quali sono le statistiche, le probabili formazioni, quanto costa il biglietto allo stadio, e dove guardare la partita.

Fiorentina – Inter femminile statistiche e classifica

Secondo OPTA, le Viola hanno vinto tutte le partite precedenti contro la squadra dell’Inter Femminile. Si tratta solo di tre incontri dove la Fiorentina Women’s ha segnato almeno tre gol e ne ha subiti 2 durante lo scorso Campionato di serie A femminile. Dopo l’ultima partita persa contro il Milan donne, la Viola si trova in ottava posizione in classifica con 9 punti.

La squadra di Rita Guarino, che è reduce dalla sconfitta contro la Juventus femminile, ha 12 punti ed è in sesta posizione nella classifica di Serie A.

Quindi riassumendo, entrambe le formazioni escono da una sconfitta ed entrambe vogliono vincere. Quindi si preannuncia una partita difficile. Per quanto riguarda le formazioni di solito non ci sono press conference almeno per la Fiorentina, quindi bisogna attendere il comunicato ufficiale.

Quanto costano i biglietti per lo Stadio Artemio Franchi

Le cifre folli che vediamo nel calcio maschile, non sono minimamente paragonabili a quelle dello stesso sport declinato al femminile. Quindi chi vuole vedere la partita della Fiorentina contro l’Inter femminile allo stadio spende solo cinque euro. I biglietti si possono acquistare nei punti vendita ufficiali o online.

Dove vedere Fiorentina – Inter in diretta Tv

Questa è l’unica partita dell’ottava gionata di serie A femminie che potete vedere gratis su La 7 e 7D. La Tv di Cairo detiene infatti i diritti per un solo match a settimana del Campionato Donne.

Chi invece ha l’abbonamento su TIMVISION può guardare la partita in streaming. Per tutte le altre informazioni su dove vedere le partite di calcio femminile ecco la Guida Tv