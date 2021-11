Sassuolo Pomigliano femminile, partita giornata 8. Data, ora e guida Tv.

La partita Sassuolo – Pomigliano femminile si gioca domenica allo Stadio Enzo Ricci. Data orario, programma Tv e ultime news sulla sfida tre le calciatrici emiliane contro le giocatrici campane.

La partita Sassuolo Vs Pomigliano valida per l’ottava giornata di Serie A femminile, è in calendario per il prossimo 7 novembre alle ore 12,30, e si giocherà nel medesimo stadio dove giocava la formazione maschile prima della promozione in B. Ecco tutto quello che c’è da sapere, oltre alle ulimissime e come le due squadre di calcio femminile si preparano ad una sfida avvincente.

Sassuolo Vs Pomigliano femminile statistiche e classifica

Non ci sono precedenti tra le due squadre, la formazione campana infatti milita nel massimo campionato di Serie A da questa stagione e già ha dato filo da torcere a parecchie squadre. Basti pensare che le giocatrici campane si trovano in settima posizione nella classifica dopo aver battuto l’Hellas Verona.

Il Sassuolo calcio femminile invece ha vinto 6 partite su sette giocate è ed seconda dopo la Juventus Women Campione d’Italia in carica.

Sassuolo Pomigliano formazioni e ultime news

“Giochiamo a viso aperto e siamo pronte per incontrare il Sassuolo” E’ quanto ha confermato Gaia Apicella difensore della formazione campana durante l’intervista esclusiva di Napolionline, a firma di Alessandro Sacco.

In casa del Sassuolo calcio femminile, sconfitto dalla Roma, c’è entusiasmo per il ritorno dell’attaccante maltese Haley Bugeja. La formazione neroverde dovrà continuare a fare a meno di Martina Tomaselli, infortutana durante la partita contro la Spagna della Nazionale donne Under 23. Tuttavia la squadra di mister Piovani vanta un attacco molto forte che ha battuto anche il Milan femminile nella seconda giornata di Campionato.

Dove vedere la partita Sassuolo – Pomigliano Femminile

Chi può andare allo stadio Ricci paga solo 5 euro in tribuna coperta, e naturalmente come da disposizioni del governo deve esibire il Green Pass. Chi desidera guardare la partita Sassuolo contro Pomigliano Femminile può guardarla in streaming su TIMVISION dopo aver sottoscritto l’abbonamento.