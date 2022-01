Lazio-Inter femminile. La partita di oggi a che ora si gioca e dove vederla

Lazio-Inter women. Quando e dove si gioca la partita di Serie A femminile. Orario, probabili formazioni, statistiche e diretta streaming.

Lazio vs Inter femminile. La 13° giornata del campionato di Serie A women, prevede diverse partite interessanti, fra queste sicuramente c’è quella fra biancocelesti e nerazzurre. L’incontro si gioca oggi 23 gennaio e potrebbe regale un risultato a sorpresa.

Ecco allora cosa aspettarsi dalla partita fra Lazio e Inter femminile: a che ora si gioca, quali sono le ultime sulle formazioni e dove vederla.

Vedi anche: Calcio femminile calendario serie A 2022

Lazio-Inter, orario partita Serie A femminile

L’incontro fra Lazio women e Inter è in programma alle ore 14:30 di domenica 23 gennaio 2022. Si gioca presso il Centro Sportivo Campo Aquile, ovvero lo stadio che ospita le partite di casa della squadra biancoceleste. La partita sarà diretta dall’arbitro Giorgio Di Cicco.

In classifica le due squadre sono molto distanti, visto che l’Inter è al 5° posto, mentre la Lazio al penultimo. Tuttavia la squadra della capitale deve assolutamente fare punti, per avvicinarsi alle squadre davanti ed evitare la retrocessione in Serie B femminile.

Lazio femminile-Inter probabili formazioni

In base alle ultime notizie sulle formazioni la Lazio femminile dovrebbe scendere in campo con un 11 simile a quello che ha giocato e perso l’ultima gara contro la Sampdoria.

Per l’Inter invece coach Rita Guarino dovrebbe schierare l’attaccante Elisa Polli, che in un’intervista ad Inter Tv ha espresso la sua voglia di tornare al gol. Possibile anche l’impiego di un’altra attaccante nerazzurra, ossia Gloria Marinelli, fresca di rinnovo fino al 2024 con la società come riporta il sito ufficiale dell’Inter.

Vedi anche: Inter femminile giocatrici 2022

Serie A femminile Lazio contro Inter, statistiche

Secondo i dati Opta, le due squadre si sono affrontate 4 volte in tutte le competizioni di calcio femminili fino ad ora. In questi precedenti l’Inter non ha mai perso, ottenendo 2 vittorie e 2 pareggi. Inoltre, le nerazzurre arrivano a questa partita dopo aver vinto le ultime due gare giocate in trasferta.

La Lazio femminile dal canto suo ha ottenuto una sola vittoria in questo campionato. Insomma, stando alle statistiche le nerazzurre sono decisamente favorite, anche se nel calcio nulla è scontato.

Lazio Inter femminile dove vederla

La partita di Serie A donne fra Lazio e Inter in programma oggi alle 14:30 sarà trasmessa in streaming su TimVision. Sarà inoltre visibile su Dazn per gli abbonati e sul canale tematico Inter Tv. Non sarà invece possibile guardare la gara in televisione, visto che La7 per questo turno di campionato donne, trasmetterà la sola partita fra Juventus femminile e Fiorentina.

Queste tutte le informazioni sulla partita valida per il 13° turno di Serie A donne fra Lazio e Inter. Ci aspetta una partita ricca di spunti interessanti.

Vedi anche: Classifica Serie A femminile aggiornata