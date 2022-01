Juventus women-Sassuolo, semifinale Supercoppa femminile. Orario partita di oggi

Juventus vs Sassuolo femminile. Dove e a che ora si gioca la partita valida per la semifinale di Supercoppa italiana. Ultime notizie sulle formazioni, diretta Tv e streaming.

Juventus Women e Sassuolo si troveranno di fronte nella seconda semifinale della Supercoppa italiana di calcio femminile. La partita è in programma allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone oggi mercoledì 5 gennaio 2022, con inizio previsto alle ore 17.30. Le bianconere, dominatrici in Serie A, andranno a caccia della loro terza Supercoppa consecutiva, mentre per le neroverdi si tratta della prima semifinale in assoluto tra tutte le competizioni.

La gara sarà arbitrata da Francesco Carrione di Castellammare di Stabia, coadiuvato dagli assistenti Giulia Tempestilli di Roma 2 e Maicol Ferrari di Rovereto. Quarto ufficiale Martina Molinaro di Lamezia Terme. Ecco le ultime novità sulle due squadre e come seguire l’incontro.

Formazione Juventus Women, Supercoppa femminile

Mister Joe Montemurro sta recuperando pian piano tutti i pezzi in vista della partita di Supercoppa, ma dovrà valutare attentamente le condizioni fisiche delle sue atlete. Dopo i difensori Lisa Boattin e Sara Gama, la centrocampista Alice Giai e il portiere Roberta Aprile anche Pauline Peyraud-Magnin si è negativizzata guarendo dal Covid. Il numero uno torna così disponibile, come reso noto ufficialmente dal club bianconero. Rientrate anche Matilde Lundorf e Amanda Nilden. Positiva resta soltanto l’attaccante Agnese Bonfantini.

L’attacco ruota attorno al bomber Cristiana Girelli, vero e proprio incubo del Sassuolo, colpito già sette volte in carriera. Out Cecilia Salvai che è stata recentemente operata per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro e andrà incontro ad un lungo stop. Al suo posto si è optato per il ritorno di Vanessa Panzeri dal prestito al Pomigliano. Assenti anche Caiazzo, Salvai e Sembrant. In dubbio Cernoia.

Sassuolo femminile, ultime di formazione partita Supercoppa

Il Sassuolo si presenta all’appuntamento senza nulla da perdere e con tanta voglia di confermarsi ad alti livelli. Gianpiero Piovani, nel suo 3-5-2, può contare sulla classe di Kamila Dubcová in mezzo al campo e sul tandem offensivo con interpreti Sofia Cantore e Haley Bugeja. Davanti al portiere Diede Lemey, il terzetto arretrato composto da Tamar Dongus, Maria Luisa Filangeri e Benedetta Orsi. Capitan Alice Parisi ha già vinto la Supercoppa con la maglia della Fiorentina, battendo in finale proprio la Juventus. Indisponibili Tomaselli, Da Canal e Cambiaghi.

Juventus Women VS Sassuolo statistiche

Precedenti decisamente a senso unico. Juventus e Sassuolo si sono affrontate nove volte, tutte in Serie A: nel bilancio si contano otto successi per le bianconere e soltanto uno di marca neroverde. La Juventus, imbattuta da 51 partite (49 vittorie e due pareggi), ha subito il suo ultimo ko proprio contro il Sassuolo, nel marzo 2019. Con tre reti all’attivo, Barbara Bonansea è la miglior marcatrice della Juventus in Supercoppa.

Dove vedere in Tv Juventus femminile-Sassuolo

La sfida tra Juventus Women e Sassuolo, semifinale della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, in programma mercoledì 5 gennaio alle ore 17.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su La7 (canali 7 e 507 del digitale terrestre), in streaming su La7.it e anche su TimVision e su Dazn attraverso il canale tematico Juventus TV.

