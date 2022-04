Juventus femminile-Sampdoria, Serie A donne 2022. Partita gratis in Tv

Juventus femminile vs Sampdoria. Ecco quando gioca la Juve women nella 19° giornata di campionato. Orario, ultime sulle formazioni e guida Tv.

Juventus women Sampdoria. Archiviata la delusione per la sconfitta nei quarti di finale di Champions League contro il Lione, la Juve donne torna in campo nella partita valida per il 19° turno di Serie A femminile. L’avversario in questa quart’ultima giornata di campionato è la Sampdoria women, una formazione da non sottovalutare. Ecco allora cosa aspettarci da questa partita: a che ora si gioca, quali sono le probabili formazioni e dove vederla.

Dove gioca la Juve donne contro la Sampdoria

La partita fra la squadra bianconera e quella blucerchiata, si gioca allo Juventus Training Center di Torino. Il calcio d’inizio dell’incontro è previsto alle 14:30 di domenica 3 aprile 2022. Ricordiamo che a partire da questa giornata sarà possibile di nuovo avere la capienza al 100% del pubblico sugli spalti, quindi la società bianconera spera di riempire l’impianto sportivo con i suoi sostenitori. Anche perché le ragazze allenate da Montemurro vogliono vincere per avvicinare il 5 scudetto consecutivo.

Juve women vs Sampdoria ultime sulla formazione

Partiamo dalla squadra ospite, ovvero la Sampdoria femminile che attualmente si trova in sesta posizione in classifica. Le calciatrici allenate da mister Cincotta vogliono togliersi la soddisfazione di fare punti in casa delle campioni d’Italia in carica. Tuttavia, in base alle ultimissime, non saranno disponibili per l’incontro: Novellino, Rincon, Soggiu e Berti.

La Juventus donne invece vuole tornare al successo dopo la sfortunata parentesi in Champions, dove comunque è uscita a testa alta. Per vincere questa partita e mantenere la testa della classifica l’allenatore bianconero potrebbe fare alcuni cambi rispetto alla gara giocata giovedì sera, mettendo magari in campo Agnese Bonfantini, una delle giocatrici della Juve apparse più in forma ultimamente. Ricordiamo che come di consueto le formazioni ufficiali verranno comunicate circa un’ora prima dell’incontro.

Dove vedere Juventus femminile-Sampdoria in Tv

I tifosi delle due squadre potranno vedere la partita gratis in diretta televisiva sul canale di La7, quindi l’incontro sarà visibile in chiaro alle ore 14:30 di domenica 3 aprile. Per chi preferisce lo streaming, la partita sarà visibile sul sito la7.it. Ma anche sulla piattaforma streaming di TimVision o quella di Dazn, in entrambi questi ultimi 2 casi però solo per gli abbonati.

Insomma, i presupposti per un grande evento sportivo di calcio femminile, con la partita fra Juve women e Sampdoria ci sono tutti, non vi resta che godervi lo spettacolo.

