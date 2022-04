Napoli-Lazio Women 2021/2022: dove e a che ora vedere la sfida salvezza

Napoli-Lazio Women: partita Serie A donne. News, pronostico e dove vedere in streaming il match per restare nel campionato femminile italiano.

Napoli-Lazio Women partita valida per la 19esima giornata di Serie A, si gioca sabato 2 aprile alle 14.30 allo stadio Giuseppe Piccolo con le padrone di casa che cercano di uscire dalla “zona rossa”, mentre le biancocelesti provano a giocarsi le ultime chance di permanenza in Serie A femminile.

In attesa del fischio d’inizio del signor Matteo Centi di Terni, ecco tutto quello che c’è da saper su questo match di calcio femminile.

Napoli femminile ultime news

Classifica difficile ma tutt’altro che disperata per il Napoli femminile: le partenopee sono infatti a soli tre punti dal quartultimo posto che vuol dire salvezza. Quattro vittorie, tre pareggi e undici sconfitte l’attuale score delle azzurre, per le quali un successo contro la Lazio avrebbe un peso specifico incalcolabile.

Ultime Lazio femminile

Napoli-Lazio rappresenta probabilmente l’ultimissima spiaggia per le capitoline: la squadra di Massimiliano Catini ha a disposizione cinque partite (deve recuperare la gara con il Pomigliano) per recuperare i dieci punti di svantaggio sulla Fiorentina quartultima. Per la Lazio Women l’unico risultato possibile per domani è la vittoria.

Pronostico Napoli-Lazio Women

Le motivazioni sono bene o male le medesime per entrambe le squadre: in caso di sconfitta, il Napoli femminile brucerebbe una clamorosa occasione per portare a casa dei punti pesanti in ottica salvezza, mentre la Lazio Women devi vincere per poter continuare a sperare in una (comunque clamorosa) rimonta. Il pronostico, se non altro per il fattore casalingo e per quanto detto sin qui dal torneo, parrebbe in favore delle partenopee. Occhio però al momento delle due squadre: le azzurre sono infatti reduci da due sconfitte e un pareggio nelle ultime tre gare, mentre le biancocelesti nello stesso arco di tempo hanno portato a casa cinque punti.

Dove e quando vedere Napoli-Lazio femminile

Così come tutte le gare della Serie A femminile, Napoli-Lazio sarà trasmessa in streaming da TIMvision. L’appuntamento è dunque fissato per sabato 2 aprile alle ore 14.30.

