Inter-Fiorentina Women 2022: a che ora si gioca e dove vederla

Inter Femminile Fiorentina partita serie A 19° giornata. Ultime sulle formazioni, statistiche e dove vedere la partita fra la squadra nerazzurra e la viola.

Inter contro Fiorentina Women, si gioca nella prima giornata del diciannovesimo turno di Calcio femminile. Calcio d’inizio 14,30 di sabato 2 aprile. In attesa di vedere la sfida, andiamo a dare un’occhiata a qualche curiosità su questo match tra le nerazzurre e le toscane.

Inter femminile statistiche e ultime news

Risultati piuttosto altalenanti quelli maturati nell’ultimo periodo dall’Inter Women: le ragazze di Rita Guarino nelle ultime cinque gare hanno infatti ottenuto tre sconfitte e due vittorie. La classifica del club meneghino è piuttosto tranquilla, quindi le nerazzurre potranno giocare Inter-Fiorentina a mente sgombra per cercare di portare a casa lo scalpo di una delle grandi del calcio femminile italiano.

Fiorentina Women ultime notizie

La Fiorentina femminile vive probabilmente la stagione più difficile da tempo immemore: la Viola si ritrova infatti incredibilmente a lottare per rimanere in Serie A donne. Dieci sconfitte, tre pareggi e appena cinque vittorie per le toscane, le quasi dovranno uscire dal Suning Centre con tre punti per cercare di rimanere al massimo livello del calcio femminile italiano.

Inter-Fiorentina femminile, giocatrici chiave

L’Inter nel corso dell’ultimo si è rinforzata parecchio: in porta è arrivata Francesca Durante, miglior portiere della scorsa Serie A femminile, ma anche bomber Tatiana Bonetti (ex dell’incontro), Ajara Nchout Njoya e Ghoutia Karchouni. Le ultime tre sono le migliori marcatrici della squadra (ventuno goal in due) e potrebbero quindi fare parecchio male alla Fiorentina. Anche tra le viola comunque non manca il talento: Patrizia Panico può infatti contare sulla capocannoniera del massimo livello del calcio donne nostrano, Daniela Sabatino (per lei tra l’altro si contano cinque goal in tre partite contro l’Inter Women da quando veste la maglia della Fiorentina femminile), ma anche su “pezzi da novanta” come Valentina Giacinti e Karin Lundin.

Dove e quando vedere Inter donne contro Fiorentina

Così come tutte le gare della Serie A femminile, Inter-Fiorentina sarà trasmessa in streaming da TIMvision, ma sarà visibile anche su Dazn. L’appuntamento è dunque fissato per sabato 2 aprile alle ore 14.30. Arbitra Giuseppe Collu di Cagliari.

