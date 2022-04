Pomigliano-Sassuolo 2022. 19° Serie A donne. Dove e a che ora vederla

Pomigliano Sassuolo partita serie A diciannovesimo turno del campionato 2021 22. Probabili formazioni Pomigliano-Sassuolo e come vedere la prima partita.

La Serie A femminile ricomincia dal Gobbato: sabato alle ore 12.30 Pomigliano–Sassuolo darà infatti il via alle danze in questa diciannovesima giornata del torneo.

In attesa del fischio d’inizio, andiamo dunque a prepararci prima di vedere questo match di calcio femminile tra le giocatrici campane e le emiliane .

COME STA IL POMIGLIANO FEMMINILE

Reduce dall’inaspettato k.o. di Verona, il Pomigliano ha visto complicarsi la rincorsa salvezza. Le ragazze di Manuela Tesse hanno visto scappare una golosa occasione di allontanare la “zona calda” della classifica, quindi hanno bisogno di tornare a fare punti per tenere a distanza le inseguitrici. Pomigliano-Sassuolo potrebbe dunque rappresentare una chance interessante contro un avversario che ormai ha poco da dire al campionato.

COME STA IL SASSUOLO FEMMINILE

Ultimo periodo piuttosto magro per quanto riguarda il Sassuolo: con le due sconfitte e gli altrettanti pareggi arrivati nelle ultime quattro giornata, le neroverdi sembrano aver ormai abbandonato i sogni di gloria. L’obiettivo a questo punto è dunque cercare di chiudere la stagione nel miglior modo possibile, cercando di ripartire proprio dalla sfida di sabato.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI POMIGLIANO-SASSUOLO

Non dovrebbero esserci grosse novità per quanto riguarda il Pomigliano: le campane dovrebbero infatti scendere in campo bene o male con una formazione molto simile a quella vista a Verona, con Cetinja tra i pali, il difensore-bomber Cox (due gol per lei) come colonna della retroguardia il tandem Salvatori Rinaldi–Banusic a cercare di fare male là davanti. Il Sassuolo ormai da tempo deve invece fare a meno di Sofia Cantore, la cui stagione è purtroppo finita a causa di una frattura del perone: la grandissima qualità dell’esperta Lana Clelland e del baby-fenomeno Haley Bugeja (quest’ultima ancora a caccia della migliore condizione) dovrà cercare di compensare l’assenza.

DOVE E QUANDO VEDERE POMIGLIANO-SASSUOLO

Così come tutte le gare della Serie A femminile, Pomigliano-Sassuolo sarà trasmessa da TIMvision in streaming. L’appuntamento, vi ricordiamo, è dunque fissato per sabato 2 aprile alle ore 12.30.

