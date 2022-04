Roma femminile-Verona 19°giornata Serie A 2022. Biglietti e dove vederla

AS Roma femminile vs Hellas Verona, Serie A donne 2022. A che ora si gioca la partita e come vederla in streaming. Biglietti e ultime sulle formazioni.

Roma Women contro Hellas Verona, è la partita valida per la 19° giornata del campionato di Serie A femminile. Domenica 3 marzo saranno di fronte due squadre agli opposti in classifica: le giallorosse sono al secondo posto e in lotta per lo scudetto 2021-2022 con la Juventus femminile, mentre il Verona ultimo è praticamente retrocesso in Serie B. Nonostante questo l’incontro promette spettacolo. Vediamo allora quando si gioca, le ultimissime sulle due formazioni e la guida Tv.

Roma femminile Hellas Verona dove si gioca

La partita fra Roma e Verona si gioca domenica 3 aprile alle ore 12:30, presso lo Stadio Tre fontane di Roma. La novità è che da questa gara torna la capienza al 100% del pubblico, come comunicato dal club giallorosso sul suo profilo Twitter. Sappiamo infatti, che con l’ultimo decreto del governo sulle riaperture sarà possibile tornare a riempire gli impianti sportivi.

I tifosi potranno assistere alla partita gratis. Infatti basta prenotare il proprio biglietto sul sito ufficiale della AS Roma, senza dover pagare nulla.

AS Roma vs Verona ultime news e probabili formazioni

Per quanto riguarda le due squadre, la Roma vuole vincere assolutamente l’incontro, sia per provare a recuperare punti alla capolista, sia per qualificarsi alla Champions League 2022-2023. Ricordiamo che solo le prime due classificate otterranno il pass per la coppa europea del prossimo anno. Quindi mister Spugna non vuole cali di concentrazione e per ottenere la vittoria potrebbe affidarsi in campo a Glionna e Lazaro Paloma, le giocatrici a segno nell’ultimo incontro vinto per 3-0 contro il Sassuolo.

All’andata fra le due squadre, la Roma vinse 5-1. Tuttavia l’Hellas Verona, nonostante sia ultima in classifica è reduce dalla prima vittoria in campionato, quindi le capitolone faranno bene a non sottovalutare l’impegno.

Dove vedere Roma donne Hellas Verona

La gara di domenica 3 aprile alle ore 12:30 verrà trasmessa in diretta streaming su TimVision, per gli abbonati a questa piattaforma. Non sarà quindi possibile guardare in Tv la partita. Queste in sintesi le ultime news sulla partita di Serie A donne 2022 fra Roma e Verona. Nonostante il pronostico appaia scontato, spesso il calcio riserva sorprese, chissà che non sia così anche questa volta.

