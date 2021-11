La Roma femminile affonda il Verona.

Calcio femminile, La Roma calcio batte in trasferta l’Hellas Verona con 5 reti. Ecco la classifica aggiornata.

Tutto facile per la Roma femminile che ha vinto sul campo del Verona donne 5 -1. Ora le giallorosse sono momentaneamente in terza posizione a pari punti con il Milan, mentre le scaligere rischiano la retrocessione in serie B. Vediamo la classifica attuale e i punti dell’ottava giornata di seria A donne

Hellas – Verona Roma

E’ stata una partita difficile per le giocatrici del Verona che hanno tentato in tutti i modi di uscire dalla metà campo per fermare le giallorosse ma senza risultati. La prima squadra della Roma femminile ha segnato il primo gol dopo soli 10 minuti da inizio partita. Il resto del match ha visto le giocatrici di Alessandro Spugna dominare di fatto il primo e il secondo tempo.

Non è la prima volta che la squadra giallorossa batte le veronesi, su sei precedenti contro le scaligere quattro sono stati vinti dalla Roma calcio donne.

Vedi anche Roma calcio femminile giocatrici

Il Verona invece non ha mai vinto una partita da inizio campionato ed è penultima, dopo di lei c’è la Lazio femminile.

La classifica di serie A a oggi

L’ottava giornata del campionato si conclude il 7 novembre con tre partite da giocare, tra cui ci sno le rossonere contro l’Empoli, e il Sassuolo che sfida in casa il Pomigliano femminile.

La classifica parziale vede la Juventus femminile in prima posizione seguita dal Sassuolo e da Milan e Roma, mentre l’Inter di Rita Guarino nonostante oggi abbia vinto contro la Fiorentina, si trova a 15 punti e dietro le giallorosse.

Quindi riassumendo, domani 7 novembre a conclusione del turno avremo la classifica definitiva della serie A femminile, (che a differenza di quella maschile ferma la seconda settimana di novembre per le partite della Nazionale) riprenderà il prossimo 13 novembre con la sfida tra Juventus Vs Lazio. La Roma femminile, invece giocherà in casa contro la Fiorentina donne.

VEDI ANCHE: CALENDARIO PARTITE SERIE A FEMMINILE 2021-22