Empoli-Milan femminile 2021/2022: dove e a che ora vedere la partita

Empoli-Milan Women, partita Serie A donne: news, statistiche, giocatrici e dove vedere in streaming il match tra le toscane e le milanesi.

C’è anche Empoli-Milan Women tra le sfide in programma durante la diciannovesima giornata della Serie A donne 2021/2022: alle ore 14.30 le Ladies toscane affronteranno infatti le rossonere di Ganz.

In attesa del fischio d’inizio del signor Antonino Costanza, ecco ciò quello che c’è da sapere su questo match di calcio femminile.

Empoli Ladies, ultime news

Cinque punti di vantaggio sulla zona retrocessione a quattro giornate dalla fine del Campionato di Calcio Femminile: questo il vantaggio che l’Empoli femminile dovrà gestire da qui a fine stagione. L’impegno contro il Milan non è semplice, ma il fattore casalingo potrebbe aiutare.

Milan femminile, ultime news

Finché la matematica lo permette, il Milan Women farà di tutto per cercare di qualificarsi alla Champions League femminile 2022 -23. Recuperare alla Roma cinque punti in quattro partite è impresa ardua, tuttavia uscire con tre punti da questa partita per la formazione di Ganz sarebbe un buon punto di partenza. Ricordiamo che il Milan è la squadra che ha segnato più gol da inizio 2022.

Empoli-Milan femminile, statistiche



L’Empoli Ladies affida le proprie speranze di goal sul tandem Dompig–Bragonzi, undici reti in due in questa Serie A femminile. Stesso numero di marcature anche per duo Thomas–Bergamaschi del Milan donne. Empoli-Milan sarà dunque anche una sfida a distanza tra gli attacchi delle due squadre.

Dove e quando vedere Empoli-Milan Women

Empoli-Milan Women, così come tutte le gare della Serie A femminile, sarà trasmessa in streaming da TIMvision. L’appuntamento è dunque fissato per domenica 3 aprile alle ore 14.30.

