Juventus vs Roma, la partita fra prima e seconda chiude il campionato di calcio femminile. Bianconere e giallorosse fanno le prove per la finale di coppa. Orario partita e dove vederla.

La Juventus femminile affronta la Roma women. Non poteva esserci finale migliore per la Serie A donne visto che le ex detentrici del trofeo incontrano le neo campionesse d’Italia nell’ultimo turno. Tuttavia il duello fra le due squadre più forti del torneo non finisce dopo questo incontro, infatti fra una sola settimana si affronteranno di nuovo e questa volta ci sarà in palio la Coppa Italia.

Sono tanti quindi i motivi per seguire questo appassionate incontro, che si preannuncia combattuto. Ecco tutte le info sulla partita: a che ora si gioca, previsioni, ultime di formazione e come guardarla in streaming.

Juve woman vs Roma femminile pronostico

Le ragazze allenate da mister Montemurro proveranno a prendersi una rivincita su quelle di Spugna, dopo che nell’ultimo incontro sono state proprio le giallorosse a vincere, arrivando di fatto a sancire la vittoria dello scudetto, diventata aritmetica la settimana successiva. Ma ora gli obbiettivi sono diversi, oltre a cercare di vincere per l’onore entrambe vogliono lanciare un segnale all’avversario, in vista della finale di coppa Italia femminile che chiuderà la stagione calcistica.

I presupposti per un incontro equilibrato e spettacolare ci sono tutti, anche considerando i precedenti in campionato dove la Juve ha vinto 8 volte contro un solo successo della Roma. Ma come sappiamo spesso le statistiche lasciano il tempo che trovano, perché per avere un reale pronostico è meglio guardare allo stato di forma attuale, che in questo caso favorisce le capitoline.

Possibile formazione Juventus women

Le giocatrici Juventus femminile devono assolutamente cancellare la brutta sconfitta subita nella gara precedente contro la Fiorentina. Per questo l’allenatore Montemurro potrebbe apportare delle novità alla squadre che scenderà in campo dal primo minuto. Anche perché come detto questo match serve a preparare nel miglior modo possibile l’altro scontro con le giallorosse per provare a vincere almeno un trofeo.

Per farlo a guidare l’attacco ci sarà Barbara Bonansea al suo fianco ballottaggio Nystrom-Girelli. Per il resto ecco il probabile 11 per l’incontro (modulo 4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Gama, Sembrant, Boattin, Gunnarsdottir, Pedersen, Grosso, Bonansea, Girelli.

AS Roma news di formazione

Per le giallorosse Benedetta Glionna in un’intervista ha dichiarato che la squadra ce la metterà tutta per vincere sia questa partita che un altro trofeo stagionale, ovvero la coppa nazionale. Quindi mister Spugna non farà troppo ricorso al turnover, schierando la formazione che siamo abituati a vedere titolare, incluse le irrinunciabili Giacinti e Haavi.

Di conseguenza questa la possibile formazione (modulo 4-2-3-1): Ceasar Bartoli, Wenninger, Linari, Di Gugliemo, Losada, Giugliano Serturini, Andressa, Haavi Giacinti.

Dove vedere Juventus Roma Serie A femminile in Tv

La partita in programma sabato 27 maggio alle ore 14:30 a Vinovo (Torino) sarà visibile esclusivamente in streaming e a pagamento. Saranno infatti le piattaforme di Dazn, TimVision e Juventus Tv a trasmetterla. Questo significa che per vederla servirà un abbonamento. Non sarà invece possibile guardare la partita gratis in Tv, visto che in questa giornata La7 trasmetterà il derby Inter-Milan femminile in programma sabato nello stesso orario.