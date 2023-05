Il derby di Milano fra Inter femminile e Milan chiude la poule scudetto del campionato di Serie A femminile 2022-23. Data orario partita. Diretta Tv

È un valore solo relativo ma comunque importante quello del terzo posto di Serie A donne,e Inter e Milan in un derby assolutamente attesissimo, hanno la possibilità di giocarsi testa a testa la terza posizione alle spalle di Juventus e Roma impegnate in un big match ormai senza significato per la classifica generale.

Ultumo derby stagionale con l’Inter in vantaggio – Credits Inter Official

Inter Women-Milan, i precedenti

Il derby come sempre è una partita atipica che sfugge i pronostici. Ma questa in particolare assume un significato davvero speciale vista l’altalena di risultati di questa stagione. L’Inter al momento è in vantaggio negli scontri diretti con due vittorie a una in questa stagione. Derby sempre belli, spettacolari e con tanti gol. Ma le nerazzurre sono indietro di due punti e devono vincere per agganciare la Fiorentina al terzo posto. Anche al Milan femminile serve una vittoria. Solo i tre punti consentirebbero alla squadra di Maurizio Ganz di superare la squadra viola e di attestarsi in solitudine al terzo posto alle spalle di Roma e Juve.

Nel primo derby stagionale netta vittoria 4-0 dell’Inter con gol gol di Chawinga, Van der Gragt e doppietta di Polli. Inter che si conferma anche nel secondo derby stagionale, altri quattro gol anche al Vismara, 1-4 con Santi, Karochouni e doppietta di Chawinga. Milan che si rilancia nel primo match della post-season grazie a Grimshaw, Piemonte e Vigilucci. Ora alla squadra di Ganz serve una conferma.

Inter Women-Milan, ultime notizie e diretta TV

Due squadre in fase di rilancio con le rossonere che hanno pareggiato con la Roma – primi punti persi dalla squadra campione d’Italia in questa fase – e l’Inter che ha riposato dopo lo splendido successo sulla Fiorentina.

Ganz ha incassato il quarto risultato utile consecutivo e spera nel recupero in extremis di Asslani e Nouwen entrambe assenti con le giallorosse. Inter al completo con una Chawinga stratosferica che chiude la sua prima stagione con un record a suon di gol.

Inter Women-Milan si gioca sabato 27 alle ore 14.30, arbitra Michele Giordano di Novara. Diretta su La 7 e in live streaming su TIMVision.