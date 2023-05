Chawinga incontenibile nella vittoria bella e convincente dell’Inter che dopo il pareggio esterno con la Juventus, si rilancia contro la Fiorentina

Da un’Inter cui si chiedeva una conferma dopo l’ottimo pareggio esterno della settimana scorsa contro la Juventus, non si poteva pretendere davvero di più. Una squadra convinta e convincente che si esprime come da tempo non si vedeva.

Merito probabilmente anche di una condizione fisica decisamente eccellente. Ma soprattutto del talento di Tabitha Chawinga, altri tre gol in una stagione d’esordio da record nella Serie A femminile italiana.

Inter Women-Fiorentina, vantaggio nerazzurro

Partita che si rivela equilibrata solo nei primi 20 minuti, anche per via di qualche errore e imprecisione di troppo sia da una parte che dall’altra. Tanto l’Inter quanto la Fiorentina cercano di mantenere un ritmo estremamente alto, con squadre sempre più corte. E questo certamente non aiuta un’impostazione di gioco a tratti molto confusa e con tanti passaggi sbagliati.

Primo tempo certo non straordinario ma che si chiude con l’Inter in vantaggio. Merito di Chawinga che serve l’assist decisivo a Polli, al posto giusto nel momento giusto per scaraventare in rete nell’angolino un pallone che la trova completamente libera di tirare al centro dell’area di rigore.

Inter Women-Fiorentina 4-0

Ci si aspetterebbe una reazione della Fiorentina, soprattutto con l’ingresso di Breitner al posto di Zamanian in avvio di ripresa. Per la verità le Viola riescono a impensierire almeno due volte la difesa avversaria sfiorando il pareggio con due clamorose occasioni. Ma quando il ritmo si rallenta, viene fuori lo straordinario talento di Tabitha Chawinga, assolutamente incontenibile.

Splendido il contropiede con il quale al 67’ chiude una micidiale ripartenza nerazzurra. Un gol rabbioso, da terra, ormai sdraiata dopo un tackle… Dopo cinque minuti, ecco un gol di opportunismo, completamente diverso, nel quale la giocatrice maliana si fa trovare puntuale e precisa puntare l’area di rigore di prepotenza, splendidamente piazzata. Al 95’ Il terzo centro personale, che serve il poker per l’Inter. Gran conclusione di sinistro dai limiti dell’area, sotto la traversa.

Da capire quello che sarà il futuro di questa giocatrice (22 gol!) che ufficialmente è all’Inter in prestito, proveniente dalla Cina, ma che comincia a fare gola non solo alle altre grandi del campionato italiano femminile di Serie A ma anche a diverse squadre straniere.

La speranza è che possa restare ancora in Italia perché di attaccanti così il nostro campionato ha estremamente bisogno. Vittoria importante per l’Inter anche in chiave di classifica che consente alla squadra di Rita Guarino di staccarsi dal fondo della classifica della pool scudetto reggendo il ritmo del Milan, che è riuscito nella non facile impresa di fermare la Roma che ha appena festeggiato il suo primo scudetto.