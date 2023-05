Un buon pareggio, sotto l’aspetto del gioco e del risultato, per entrambe le squadre quello tra Milan e Roma

Si ferma contro il Milan la lunga serie di vittorie conquistata dalla Roma, nuovo campione d’Italia del calcio femminile di Serie A.

Un buon pareggio per entrambe le squadre con il Milan in grande evidenza nel corso della prima parte della partita e la Roma che, senza dare niente per scontato, si impone con una grande rimonta.

Milan Femminile-Roma, vantaggio rossonero

Senza il peso di una classifica che ormai è delineata, con la Roma campione d’Italia e la Juventus – che in questo turno riposa – che tornerà nuovamente in Champions League, il Milan affronta le neocampionesse per togliersi anche la soddisfazione di essere la prima squadra capace di batterle. Magari concretizzando la propria ambizione di piazzarsi al terzo posto in classifica, unico verdetto ancora da concretizzare nella classifica della poule scudetto.

Ne esce una partita davvero piacevole, con quattro gol, numerose occasioni, e tanti capovolgimenti di fronte fin dai primi minuti di gara con opportunità da una parte e dall’altra. È La Roma, dopo due belle occasioni, la prima di Soffia che colpisce un palo di testa, la seconda di Losada da ottima posizione, a prendere il controllo del gioco, come sua abitudine.

Il Milan si riorganizza per ripartire di rimessa e su una bella sovrapposizione concertata da Mascarello è Soffia a insaccare anticipando Ohrstrom, oggi titolare al posto di Ceasar.

Milan Femminile-Roma cronaca partita

Secondo tempo anche più bello. Merito del Milan femminile, almeno inizialmente, che trova subito il gol del raddoppio con il classico sigillo dell’ex di turno. Assist di Piemonte che questa volta Soffia concretizza insaccando. Partita piacevolissima e vivace fino al termine.

Arrivano in rapida successione il gol di Cinotti, che segna in spaccata su appoggio di Serturini, e una clamorosa palla gol per il terzo gol del Milan che Thomas spreca su un’altra bella intuizione di Soffia, di gran lunga la migliore in campo.

Roma che pesca il pareggio tutto sommato in modo abbastanza episodico, quando ormai la partita è già finita. Brutto intervento di Thrige in piena area. Rigore netto, molto maldestro, che Andressa non spreca. Finisce 2-2. E applausi per tutti con il Milan che mantiene la sua terza posizione tenendo a debita distanza l’Inter, vittoriosa nettamente grazie a tre gol di Tabitha Chawinga sulla Fiorentina.