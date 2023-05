Il Parma spreca una clamorosa occasione sulla strada verso la salvezza contro il Como e non capitalizza il riposo della Sampdoria

Una sola partita in programma nel turno domenicale della Serie A femminile. Ma importantissima. Il Parma ospitava il Como in una gara di rilievo capitale per la corsa alla salvezza.

Le emiliane avevano la grande occasione di sfruttare la sosta della Sampdoria e di vincere, staccando le blucerchiate. Il Como, già salvo, e senza motivazioni urgenti, sembrava essere un test tutto sommato abbordabile. Sembrava… perché il Como, proprio come il Sassuolo che ieri è passato a Pomigliano, non ha concesso assolutamente nulla, giocando la sua partita in modo generoso e senza sconti.

Parma Women-Como, un buon primo tempo non basta

Buon primo tempo da parte della squadra emiliana che in sette minuti si porta in vantaggio. Appoggio di Vaitukaityte per Banusic, destro micidiale dalla distanza della svedese che trova il bersaglio con estrema previsione.

Parma che regge il ritorno del Como, continua a proporre buone trame offensive, si vede annullato il pareggio delle lariane con Lindberg, fuorigioco, e festeggia il raddoppio grazie a Cambiaghi. Eccellente colpo di testa su calcio d’angolo di Benoit che vale il doppio vantaggio e sembra rendere tutto estremamente più semplice. Per Cambiaghi sono 49 gol in Serie A. Un bilancio più che positivo per la 25enne…

Parma Women-Como 2-2

Il Parma gioca un’ora di ottimo livello. I tifosi del Tardini possono lamentarsi solo del fatto che il terzo gol, più volte sfiorato non arriva. E con quello tutto poteva essere completamente diverso. Una pura questione di centimetri e di fortuna considerando il palo di Bardin e almeno tre interventi decisivi di Beretta, sicuramente la migliore del Como.

Poi però, non appena il Parma commette l’errore di iniziare a gestire, la partita cambia. Il Como sfiora un gol con Kravets e riapre la partita: cross di Picchi che Ciccioli respinge non sufficientemente e Chiara Beccari firma la rete dell’1-2. Il Parma va in affanno, si innervosisce, non riesce più a giocare con la stessa intraprendenza vista nel corso della prima ora di gioco e finisce per complicarsi irrimediabilmete la vita a tempo praticamente scaduto. Lindberg in mischia firma una doppietta che scaraventa di nuovo nell’incubo il campionato del Parma.

Il pareggio con il Como concede un minimo vantaggio alle Ducali che ora dovranno vincere con la Sampdoria nel loro ultimo match stagionale per evitare la retrocessione. Sperando poi in altre due sconfitte del Pomigliano. L’unica combinazione che consentirebbe al Parma di evitare anche il penultimo posto che porta allo spareggio con la seconda classificata di Serie B. Un’autentica lotteria nella quale il Parma ha un solo biglietto ancora da pescare. Due le gare in programma per Samp e Pomigliano.

Nella pool scudetto, con primo e secondo tempo ormai assegnati matematicamente, ieri vittoria dell’Inter, 4-0 alla Fiorentina, e bel pareggio tra Milan e Roma.