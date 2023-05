Il Milan femminile contro l’AS Roma donne. Pronostico, statistiche e formazioni. A che ora si gioca e come guardare la partita di Serie A gratis.

Milan vs Roma femminile è la partita più significativa del terzultimo turno di Serie A donne perché vedrà tornare in campo le giallorosse dopo la festa scudetto. Di fronte c’è la squadra rossonera, in cerca di una vittoria prestigiosa e di punti per migliorare la propria classifica, che al momento le vede al 3° posto con 1 punto di vantaggio sulla Fiorentina.

L’incontro quindi vede affrontarsi la terza e la prima delle squadre del campionato di calcio femminile, sabato 13 maggio 2023 allo stadio Vismara. Di conseguenza lo spettacolo non mancherà. Ecco allora le ultimissime sulla partita: orario, precedenti, formazioni e dove vederla.

Milan-Roma previsioni e statistiche in Serie A femminile

Negli 11 precedenti fra la squadra rossonera e quella giallorossa in campionato, per ben 5 volte ha vinto il Milan, 3 i successi della Roma e 3 volte è finita in pareggio. Tuttavia le vittorie delle giallorosse sono arrivate tutte negli ultimi anni, a riprova che i rapporti di forza fra le due squadre sono cambiati ultimamente. E il fatto che le capitoline siano appena diventate campionesse d’Italia per la prima volta ne è la conferma.

Di conseguenza il pronostico è favorevole alla giallorosse, nonostante le statistiche. Ma le ragazze allenate da Spugna dovranno affrontare al massimo l’incontro perché l’avversario è comunque difficile.

Probabili formazioni Milan vs Roma donne

Per cercare di battere le giallorosse mister Ganz potrebbe schierare una formazione molto simile rispetto a quella che ha ottenuto un buon pareggio contro la Fiorentina, nel precedente turno della poule scudetto. Di conseguenza fra le giocatrici del Milan femminile Domping e Piemonte dovrebbero guidare l’attacco, nel tentativo di superare la difesa romanista.

Ecco allora la probabile formazione rossonera per questo incontro (modulo 4-2-3-1): Babb, Bergamaschi, Fusetti, Vigilucci, Thrige, Grimshaw, Mascarello, Soffia, K.Dubcova Dompig, Piemonte.

Viceversa Spugna potrebbe fare qualche piccolo cambiamento, dopo che la squadra si è goduta la vittoria del tricolore. Ma ora è importante tornare concentrati, anche perché dopo la fine del campionato c’è la finale di Coppa Italia da giocare nel big match contro la Juve femminile. Fra le giocatrici della Roma femminile Losada è tornata ad allenarsi in gruppo, quindi potrebbe essere della partita fin dall’inizio.

Questo per il resto il probabile 11 iniziale che potrebbe scendere in campo contro il Milan donne (modulo 4-3-3): Ceasar, Bartoli, Linari, Wenninger, Di Guglielmo, Glionna, Giugliano, Losada, Haavi, Giacinti, Andressa.

Dove si vede Milan-Roma femminile in Tv?

La partita in calendario sabato 13 maggio alle ore 14:30 sarà trasmessa in chiaro e in diretta televisiva, gratis su La7. Si potrà seguire l’incontro pure in streaming sul sito www.la7.it. In alternativa, solo per gli abbonati (ossia a pagamento) l’incontro verrà trasmesso in streaming su Dazn e TimVision. Risultati, gol e highlights invece li trovate nel canale calcio femminile di donnesulweb.