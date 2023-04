Prima vittoria stagionale del Milan nel derby al termine di una partita dominata dalle rossonere

La motivazione del Milan Women viene fuori nella partita più attesa e la squadra di Maurizio Ganz conquista la vittoria più attesa: 3-1 per le rossonere al termine di un derby bello e spettacolare che la squadra di casa risolve solo negli ultimi minuti.

Nella giornata del big match tra Roma e Juventus, attesissima, non era male nemmeno la sfida tra Milan e Inter, decisiva per la supremazia cittadina ma anche per la corsa al terzo posto finale.

Milan Women-Inter Femminile, rossonere in vantaggio

Partita subito piacevole e combattuta fin dai primi minuti. Inter pericolosa con Polli, ma il Milan risponde con un bel pallone in profondità di Dubcova per Dompig che però conclude malissimo. Altra occasione per Polli, anche lei precipitosa nella conclusione. La risposta del Milan è uno strano colpo di testa di Dompig che colpisce in modo non perfetto mandando il pallone sulla sponda della traversa. Dopo un’altra occasione che Adami conclude di poco a lato arriva il gol del vantaggio del Milan. Meriti da condividere tra Dubcova, che dipinge un calcio di punizione perfetto, e Grimshaw che di testa trova il bersaglio.

Milan che ha almeno un paio di occasioni per raddoppiare prima con Piemonte, splendida la sua sforbiciata, e poi con Adami che non riesce a punire Piazza, uscita a vuoto. Primo tempo splendido…

Milan Women-Inter Femminile 3-1

Ma anche il secondo tempo non è male. Soprattutto per merito dell’Inter che attacca fin da subito alla ricerca del pari. Van der Gragt, che in settimana ha annunciato il suo addio al calcio dopo il mondiale, impegna di testa Giuliani sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Addirittura miracoloso l’intervento di Giuliani su un gran tiro dalla distanza di Santi. Ma poco dopo il portiere dell’Inter non può fare nulla. Chawinga stavolta diventa decisiva in fase di appoggio dopo un’azione travolgente, suo l’assist (il sesto della stagione) che Polli deve solo appoggiare in rete.

Il pareggio sveglia il Milan che riprende il controllo del match in una fase del match splendida e apertissima. Adami conclude a rete, Giuliani salva di nuovo il risultato in un’azione del tutto simile a quella del gol. Chawinga per Polli, e il portiere del Milan compie un altro miracolo. Rossonere che sembrano stare meglio anche dal punto di vista fisico e che nel finale spingono al massimo. Dopo l’ennesima occasione da gol, Piemonte firma uno dei gol più belli della stagione. Controllo di petto e gran girata verso la porta avversaria. Subito dopo è ancora Piemonte a servire a Vigilucci il pallone del definitivo 3-1.

Un derby meraviglioso… dopo due vittorie dell’Inter il Milan conquista la vittoria ed esclude definitivamente l’Inter dal secondo posto, ormai irraggiungibile per loro il secondo posto. Domani le partite della poule salvezza: Sampdoria-Pomigliano e Como-Sassuolo.