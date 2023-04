Torna in campo il Sassuolo, dopo l’en plein di tre vittorie su tre, e affronta il Como Women, in serie positiva. Orario partita

Si sono messe bene le cose per Como Women e Sassuolo Femminile in una poule salvezza che gioca il suo ultimo turno del girone di andata prima del giro di boa e delle ultime quattro partite in programma dal prossimo fine settimana fino al termine della stagione.

Due squadre che si stanno dimostrando in ottima condizione fisica e che sono a un passo dal conseguire una salvezza che per le emiliane potrebbe già essere matematica. Al Sassuolo basta anche solo un pareggio a Como e i punti di vantaggio sul Parma – penultimo e fermo nel turno di riposo – diventerebbero tredici. Un margine incolmabile nelle quattro partite ancora da giocare.

Como Women-Sassuolo Femminile, statistiche e precedenti

Il Como invece ha bisogno di fare ancora un po’ di strada. Squadra reduce da tre risultati utili consecutivi, con le due vittorie decisamente importanti su Parma e Pomigliano. Lariane che hanno messo un tesoretto di quattro punti tra la propria posizione in classifica e il Parma. Ma per essere certe di evitare anche il penultimo posto che porterebbe agli spareggi con la seconda classificata del campionato di Serie B servono almeno altre due vittorie. E non perdere contro un Sassuolo fino a questo momento decisamente in gran forma, sarebbe comunque un ottimo punto di partenza.

I precedenti si limitano a questa stagione. Un pareggio 2-2 a Como, con il Sassuolo raggiunto nel finale dopo da un periodo disastroso, senza nemmeno una vittoria in sette gare. Netta vittoria invece per le emiliane con un secco 2-0 in casa grazie a una doppietta di Sabatino, era il 12 febbraio.

Como Women-Sassuolo Femminile, ultime notizie

Il Como torna galvanizzato dalla partita di Pomigliano: “Un risultato fondamentale per il campionato e per il futuro – dice il tecnico delle lariane Sebastian de la Fuente – una prestazione matura e di grande intensità. La squadra sta rispondendo bene, il lavoro sta pagando. Stiamo dimostrando quella intensità di gioco che auspicavo e che a poco a poco sta dando i suoi frutti”.

La protagonista della vittoria di febbraio, Daniela Sabatino, attaccante di grande esperienza, spiega cosa si aspetta da questa partita: “Il Como si sta dimostrando una realtà all’altezza della Serie A, hanno tante giovani forti, agguerrite. Noi siamo partite molto bene e dobbiamo semplicemente continuare. L’importante è continuare a fare punti e conquistare la salvezza matematica quanto prima possibile”.

Como Women-Sassuolo Femminile è in programma domenica 23 aprile alle 14.30 allo stadio Ferruccio di Seregno. Sampdoria che ospita il Pomigliano nell’altra partita della poule retrocessione. Diretta in esclusiva in streaming su TIM Vision per entrambe queste partite.