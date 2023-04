Sfida salvezza decisiva tra Sampdoria e Pomigliano nella poule retrocessione della Serie A Femminile. Quando si gioca

Non è rinviabile ora l’appuntamento con la vittoria per la Sampdoria che ospita il Pomigliano nell’ultimo turno di andata della poule salvezza di Serie A femminile.

Due pareggi consecutivi contro Como e Parma hanno consentito alla squadra blucerchiata di respirare, ma la Samp resta ultima con cinque punti da recuperare proprio sul Pomigliano. Partita dunque decisiva per la squadra di casa che non può assolutamente permettersi un’altra sconfitta.

Sampdoria Women-Pomigliano Femminile: statistiche e precedenti

La Samp, come detto, arriva da due pareggi ed è riuscita a scrollarsi di dosso un po’ di paure grazie anche al rientro delle sue giocatrici migliori. Gago e Rincon hanno giocato i loro primi minuti dopo una lunga indisponibilità per infortunio e con l’arrivo in squadra di Bonfantini le prospettive offensive della squadra allenata da Salvatore Mango sono sicuramente aumentate molto. Ma non abbastanza da far ritornare la squadra a una vittoria che manca dalla terza giornata di campionato. E che contro il Pomigliano in un autentico scontro diretto non è rimandabile oltre.

Sono quattro i precedenti tra Sampdoria e Pomigliano considerando anche le partite del campionato 2021/22: Samp che vanta una statistica positiva avendo vinto entrambi gli incontri di due anni fa in entrambi i casi di stretta misura (1-0). Blucerchiate che proprio contro il Pomigliano hanno concretizzato una delle loro tre vittorie di questo campionato, in avvio di stagione (2-1) per poi perdere nel girone di ritorno, a dicembre 1-0.

Sampdoria Women-Pomigliano Femminile: ultime notizie

Se si considerano gli infortuni ormai irrimediabili per questa stagione di Panzeri e Fallico, la Samp è quasi al completo. Allenamenti più leggeri in avvio di allenamenti questa settimana per Bonfantini e Rincon che tuttavia saranno regolarmente disponibili. Mango punta moltissimo su Agnese Bonfantini, al suo quarto gol in maglia blucerchiata, due i centri consecutivi contro Como e Parma. Interessante il tentativo del tecnico di dare il massimo spessore possibile in avanti alla sua squadra schierando negli ultimi minuti oltre alla ex juventina anche Gago e Rincon, entrate dalla panchina nel tentativo di strappare una vittoria.

Pomigliano che si è leccato le ferite dopo la brutta sconfitta in casa contro il Como: “Il risultato parla da solo – dice il tecnico Carlo Sanchez – buono il finale di primo tempo, ma in queste partite non puoi accontentarti di giocare a sprazzi. Devi giocare per 90’ e cercare di fare sempre la miglior prestazione possibile”.

Sampdoria Women-Pomigliano Femminile si gioca al Tre Campanili di Bogliasco alle 12.30 di domenica 23 aprile. La partita è in programma in streaming in esclusiva sulla piattaforma TimVision.

