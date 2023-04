Finisce in parità la sfida salvezza tra Parma e Sampdoria, un pareggio che potrebbe non servire a nessuna delle due squadre Highlights

Un gol per parte che muove la classifica ma non abbastanza. Parma e Sampdoria rimangono in fondo alla classifica e rischiano moltissimo in un finale di stagione che per entrambe sarà di grande angoscia.

Vantaggio delle emiliane, pareggio di Bonfantini. Guardando gli aspetti positivi per il Parma è il primo pareggio dopo tre sconfitte consecutive nella poule salvezza mentre la Samp conquista il suo secondo risultato utile consecutivo dopo 11 partite perse.

Parma Women-Sampdoria Femminile, gol in avvio

Partita condizionata soprattutto dalla paura di perdere. Inizialmente le due squadre si studiano molto nel tentativo di non scoprirsi. Poche le azioni davvero pericolose su un ritmo tutto sommato blando. Ma il Parma passa praticamente al primo tentativo.

È il 14’: Bardin trova un po’ di spazio in area di rigore che gli consente di centrare il bersaglio sfruttando una chiusura troppo lenta della difesa della Samp. Il Parma gioca meglio ma non riesce a concretizzare quella che almeno all’inizio è una superiorità piuttosto evidente. Corbin costringe Tampieri a un buon intervento, poi e Lazaro a cercare il colpo di testa.

La Samp si affida soprattutto a Bonfantini, sicuramente la più ispirata: brava la ex giocatrice della Juventus a liberarsi di due avversarie in velocità e a insaccare con un preciso tiro dal limite dell’area di rigore.

Parma Women-Sampdoria Femminile 1-1

Secondo tempo ancora più condizionato del primo: è il Parma ad avere le occasioni migliori. Benoit mette sul fondo da posizione molto comoda. Ma l’occasione più clamorosa la fallisce Lazaro quando davanti alla porta avversaria ha tempo e traiettoria per il raddoppio: ma la spagnola calcia clamorosamente alto la palla gol migliore della partita.

Parma che recrimina anche per un episodio in piena area: Pettenuzzo, già ammonita, trattiene in area Martinovic. Sarebbe un episodio decisivo: ma l’arbitro fa proseguire negando il rigore e la seconda ammonizione tra le proteste delle emiliane e del pubblico. Finale nervoso: anche Rincon ha la palla del KO, ma non trova la porta.

Finisce 1-1: le due squadre guadagnano un punticino sul Pomigliano, sconfitto in casa ieri dal Como, e puntano a un girone di ritorno di soli scontri diretti nel quale dovranno fare di meglio per evitare le ultime posizioni della classifica. La notizia migliore per la Samp, oltre al secondo pareggio consecutivo, è quella del recupero di Gago e Rincon, entrate in campo nella ripresa.