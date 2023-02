Juventus femminile contro il Parma nella 18esima giornata di Serie A donne. A che ora si gioca, formazioni e come vederle in streaming.

La Juventus contro il Parma chiude la 18esima giornata del Campionato femminile di Serie A. Si gioca domenica 26 febbraio, stessa data in cui gioca la capolista Roma femminile con la Sampdoria donne. Diamo uno sguardo alla situazione delle due squadre in classifica, quali formazioni ci saranno in campo e i pronostici sulla sfida tra bianconere e ducali.

Juventus femminile Vs Parma Woman precedenti

Per questa partita non esistono numeri statistici tali da consentire di fare previsioni, le due squadre si sono incontrate una sola volta nella gara d’andata ed è finita 2-1 a favore delle bianconere.

Esiste però la classifica che mette entrambe le squadre nella condizione di vincere: la Juve per provare ad avvicinarsi alla Roma e il Parma, già in zona retrocessione, perché lotta per accumulare punti utili per la fase successiva del campionato donne ovvero: i Play-out nel suo caso.

Entrambe le squadre sono reduci dalla vittoria nell’ultima di campionato, pertanto anche se il livello di preparazione tecnica tra le bianconere e le ducali è distante anni luce, queste sono le partite a cui bisogna prestare attenzione ed è impossibile pronosticare un risultato.

Juventus femminile – formazioni

La Juve a differenza del Parma dovrà lavorare sui cambi visto che le sue giocatrici sono state impegnate con la Nazionale Donne in vista dei Mondiali femminili 2023. Tra queste ci sono le top player bianconere come Barbara Bonansea e Cristiana Girelli. Ma soprattutto Martina Rosucci e Arianna Carauso, entrambe in goal nel match vinto dall‘Italia femminile contro la Corea del Sud.

Inevitabile quindi che almeno alcune di queste calciatrici possa riposare, senza partire dall’inizio, ma potendo subentrare a gara in corso. In ragione di queste considerazione e in base alle ultime notizie, ecco la probabile formazione schierata da mister Montemurro contro il Parma donne (modulo 3-4-3): Peyraud-Magnin, Gama, Sembrant, Rosucci; Lenzini, Pedersen, Caruso, Boattin, Bonansea, Girelli, Beerensteyn.

Parma Women formazioni

Dopo aver battuto la Samp ultima in classifica con soli 10 punti, Domenico Panico potrebbe presentare la medesima formazione. Nello specifico dovrebbero trovare spazio fin dal primo minuto Lazaro, che ha realizzato ben 2 reti nell’ultima gara giocata dalle emiliane.

Per il resto ecco le 11 possibili titolare scelte per questo incontro di Serie A femminile (modulo 4-4-2): Capelletti, Santoro, Jelencic, Heroum, Cox, Farrelly, Bardin, Arcangeli, Arrigoni, Lazaro, Corbin.

A che ora e dove vedere la Juventus woman contro il Parma

La partita tra bianconere e parmensi si gioca a Vinovo domenica 26 febbraio alle ore 14.30. Per vederla ci sono i soliti canali streaming a pagamento: TimVision, DAZN e Juventus Tv. In alternativa potete vedere risultati e highlights della Serie A femminile sul canale sport di Donne sul Web.