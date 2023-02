Sampdoria women vs Roma femminile. La prima contro l’ultima si incontrano nella 18a giornata, prima dell’inizio di poule scudetto e playout. Orario partita e formazioni.

La Sampdoria incontra l’AS Roma femminile domenica 26 febbraio 2023 nel match valido per il 18° turno di campionato. Sarà l’ultima volta che la prima della classifica si affronta con l’ultima nel più classico dei testacoda calcistici, visto che dopo questa giornata finisce la regular season e iniziano due distinti tornei.

Il primo per assegnare lo scudetto, con protagonista la Roma donne e le altre 4 squadre in testa alla classifica, inclusa la Juventus che gioca contro il Parma in questo turno. Il secondo invece è quello per la evitare la retrocessione in Serie B, che comprende Samp e altre 4 squadre agli ultimi posti.

Ma prima come detto c’è da giocare Sampdoria-Roma di Serie A femminile. Vediamo quindi previsioni, formazioni e orario dell’incontro.

Samp donne vs AS Roma femminile, i precedenti

3 i precedenti fra le due squadre in Serie A, tutti vinti dalla Roma donne. Quindi le statistiche e la classifica, che vede le capitoline in testa e le doriane ultime, non darebbero molto spazio a dubbi sul possibile esito dell’incontro. Tuttavia il calcio a volte risulta imprevedibile e se le ragazze allenate da Spugna dovessero sottovalutare l’avversario potrebbe scapparci un risultato a sorpresa. A maggior ragione visto che la squadra genovese ha bisogno di punti per sperare ancora nella salvezza da conquistare successivamente durante i playout. Il pronostico è quindi incerto.

Formazione Roma women

Fra le giocatrici della Roma femminile alcune sono reduci dall’impegno con la nazionale italiana donne, con le partite disputate per l’Arnlod Clark Cup. Ad esempio Elena Linari e Valentina Giacinti per fare dei nomi, ma nonostante questo dovrebbero prendere parte a questo match, importante per consolidare il primato in classifica.

C’è poi da sottolineare il rinnovo di contratto appena firmato dal capitano della squadra Elisa Bartoli, che resterà in giallorosso fino a giugno 2025. Un motivo in più per provare a festeggiare con una vittoria. In virtù di queste considerazioni e stando alle ultime di formazione, ecco come potrebbe scendere in la Roma per la sfida contro la Samp (modulo 3-5-2): Ceasar, Bartoli, Wenninger, Linari, Serturini, Giugliano, Greggi, Andressa, Haavi, Giacinti, Haug.

Ultime di formazione Sampdoria

La squadra blucerchiata ultima in classifica, proverà a sorprendere la Roma, anche se non sta vivendo un buon momento. Nonostante ciò l’innesto di Agnese Bonfantini (arrivata durante il calciomercato invernale dalla Juve femminile) ha rinforzato la rosa delle giocatrici in attacco.

Ecco allora la probabile formazione della Sampdoria donne (modulo 4-3-3): Tampieri; Oliviero, Pettenuzzo, Pisani, Giordano; Prugna, Re, Fallico; Bonfantini, Tarenzi, Cuschieri.

Quando gioca la Roma contro la Sampdoria e dove vederla

Il calcio d’inizio della partita fra blucerchiate e giallorosse è previsto domenica 26 febbraio alle ore 12:30 al Tre Campanili di Bogliasco. Arbitro dell’incontro il signor Lorenzo Maccarini di Arezzo. Gli appassionati di calcio femminile potranno guardare la partita in streaming a pagamento su TimVision. Mentre se vi interessano risultati e highligts video li trovate nel nostro canale di calcio femminile.