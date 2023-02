Torna al successo la Nazionale azzurra femminile con i gol di Caruso e Rosucci

Una vittoria che rompe la striscia di cinque sconfitte consecutive e che restituisce confidenza, fiducia e un po’ di buonumore a una squadra che avrebbe meritato qualcosa di più anche prima. Sia nella sconfitta contro il Belgio che contro l’Inghilterra.

Italia Femminile-Corea del Sud 2-1

L’Italia chiude così con una vittoria la sua spedizione inglese all’Arnold Clark Classic. Il tutto in una partita tuttavia non particolarmente brillante, un po’ faticosa e non molto ispirata da parte delle Azzurre. Che partono bene, faticano rischiano di farsi rimontare per poi rialzare la testa e trovare il gol del vantaggio solo a tempo scaduto.

Milena Bertolini schiera la partita rispettando la presenza e la partecipazione al progetto di tutte le giocatrici che fino a questo momento avevano avuto meno spazio.

Dunque tanto turn over con Baldi, al suo esordio in azzurro, tea i pali con un tridente offensivo quasi inedito con Cantore, Serturini e Giacinti. Inizia bene la partita per l’Italia che dopo solo 5’ è già in vantaggio grazie al gol di Caruso. La centrocampista della Juventus si fa trovare pronta sul cross dal fondo di Serturini e di testa, grazie anche alla deviazione di un’avversaria che sbilancia tutta la difesa, insacca. È il decimo centro in Nazionale per Caruso.

Poi però la partita si complica. Anche per una questione di carattere ambientale: piove a dirotto per alcuni minuti e di gioco se ne vede poco.

A inizio ripresa Orsi sostituisce Lenzini. Italia vicina al raddoppio Caruso e poi con Giacinti. Ma una evidente flessione fisica dell’Italia apre la porta al pareggio sudcoreano. Erroraccio di Baldi e Filangeri che consente a Ji di firmare il pareggio.

É il momento peggiore dell’Italia che rischia anche qualcosa con un miracoloso salvataggio sulla linea di Rosucci, Poi è proprio Rosucci, che su cross di Bonansea, firma al 94’ il gol della vittoria che consente all’

Italia di vincere e di guardare con maggiore ottimismo al suo percorso verso il Mondiale.

Si sciolgono i ranghi e le giocatrici tornano ai loro club in vista del ritorno al campionato e alla 18esima giornata di Serie A che si apre con il big match tra Inter e Fiorentina.