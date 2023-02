L’Inter femminile e la Fiorentina donne si giocano il terzo posto della classifica di Serie A. Ultime notizie, probabili formazioni, quando si gioca e dove vederla.

L’Inter femminile e la Fiorentina Women’s aprono la diciottesima e ultima giornata di regular season della Serie A donne: le due formazioni scenderanno infatti in campo sabato per decidere chi si presenterà ai play off scudetto da terza squadra in classifica.

In vista di questa partita di calcio femminile, andiamo a dare un’occhiata a dove eravamo rimasti prima della pausa Nazionali, ma anche a probabili formazioni e a quando e come vedere il match.

Classifica e precedenti Inter Women-Fiorentina femminile

Come detto, la posta in palio per questa partita è il terzo posto in classifica, attualmente occupato dalla Fiorentina donne grazie ai suoi trentaquattro punti. L’Inter femminile è invece quarta a -2 dalla Viola, quindi con una vittoria scavalcherebbe la squadra di Panico e si presenterebbe agli spareggi con un po’ di fiducia in più.

Entrambe le squadre sono peraltro reduci da una sconfitta (l’Inter è stata battuta per 3-2 dalla Roma femminile, la Fiorentina ha incassato uno 0-3 casalingo per mano della Juventus Women), quindi vorranno cercare di riscattarsi.

Per quanto riguarda i precedenti totali, a condurre al momento sono le nerazzurre, le quali attualmente hanno uno score di cinque vittorie, un pareggio e quattro sconfitte negli scontri diretti contro la formazione toscana.

Inter-Fiorentina, probabili formazioni

Non ci sono squalifiche per le due squadre, ma l’Inter femminile ha un grosso dubbio riguardante le condizioni di Durante, out durante l’ultima sfida a causa di una distrazione del muscolo retto femorale della coscia destra.

Da parte viola, invece, occhio alla diffida di Kajan, la quale in caso di cartellino giallo verrebbe squalificata dal Giudice Sportivo.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni del match.

INTER (4-2-3-1): Durante; Thogersen, Alborghetti, Van der Gragt, Merlo; Mihashi, Santi; Chawinga, Pandini, Ajara Njoya; Polli. All.: Guarino

FIORENTINA (4-4-2): Baldi; Erzen, Tortelli, Agard, Tucceri Cimini; Cafferata, Johannsdottir, Severini, Zamanian; Hammarlund, Kajan. All.: Panico

Inter donne vs Fiorentina Women’s, quando si gioca e dove vederla

Come detto, la partita tra Inter Women e Fiorentina femminile sarà la prima sfida dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A donne. Il fischio d’inizio (l’arbitro sarà Alfredo Iannello di Messina) è dunque in programma per le ore 12.30 di sabato 25 marzo.

La gara del Konami Youth Development Centre sarà (come tutte le partite della Serie A Femminile) trasmessa TIMvision, ma i possessori di un abbonamento a DAZN o Sky potranno seguirla anche attraverso Inter TV.

