Pomigliano femminile e Sassuolo Women sono appaiate in classifica. Precedenti, probabili formazioni e quando vedere gratis la partita.

Pomigliano Femminile e Sassuolo Women in campo per gli ultimi punti in palio per la stagione regolare di Serie A donne: le Pantere ospiteranno infatti le neroverdi nel match valido per la diciottesima giornata del campionato.

Di seguito precedenti, pronostico, probabili formazioni e quando si gioca.

Pomigliano-Sassuolo femminile, precedenti e pronostico

Sono appena tre i precedenti tra Pomigliano Women e Sassuolo donne, tutti in Serie A: al momento la formazione emiliana ha sempre vinto, un dato che sicuramente non fa molto piacere alle Pantere.

Visto però il grande equilibrio per quanto riguarda la classifica (entrambe le squadre sono a quattordici punti ed entrambe ne hanno racimolati quattro negli ultimi cinque turni), la sfida si preannuncia piuttosto equilibrata, anche se la squadra di Sanchez dovrà cercare di far valere il fattore casalingo. Un pareggio, comunque, potrebbe tutto sommato fare comodo a entrambe le squadre.

Vedi anche: calendario Serie A Femminile

Probabili formazioni Pomigliano-Sassuolo Women

Il Giudice Sportivo non ha squalificato nessuna giocatrice delle due squadre, quindi non ci saranno forfait dovuti a squalifiche. Non comunicati nemmeno infortuni di sorta, il che dovrebbe dunque permettere a Sanchez e Piovani di mandare in campo il proprio miglior starting XI.

Pomigliano e Sassuolo dovrebbero dunque scendere in campo “a specchio”, optando per un 4-3-3 che vedrà da una parte il tridente Martinez–Battelani–Taty (quest’ultima potrebbe tuttavia agire un po’ più arretrata) mentre dall’altra il terzetto offensivo composto da Nagy, Sabatino e Clelland.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni del match di calcio femminile.

POMIGLIANO (4-3-3): Cetinja; Fusini, Passeri, Golob, Rizza; Di Giammarino, Ferrario, Gallazzi; Martinez, Battelani, Taty. All.: Sanchez

SASSUOLO (4-3-3): Kresche; Orsi, Filangeri, Pleidrup, Philtjens; Brignoli, Bellucci, Jane; Nagy, Sabatino, Clelland. All.: Piovani

Vedi anche: rosa calciatrici Pomigliano femminile

Pomigliano femminile vs Sassuolo Women, quando si gioca e dove vederla

La partita tra Pomigliano e Sassuolo si giocherà sabato 25 febbraio allo Stadio Comunale di Palma Campania con fischio d’inizio fissato per le ore 14.30.

L’ingresso allo stadio sarà gratuito, ma chi non potrà essere presente di persona potrà seguire il match su TIMvision o, gratuitamente, su La7 e La7.it.