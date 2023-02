Il Como Women ospita in casa il Milan donne a caccia di punti importanti per gli spareggi. Precedenti, probabili formazioni e dove vedere la partita di calcio femminile.

Il Como femminile e il Milan Women scendono in campo per l’ultima volta nella regular season della Serie A donne: nonostante gli obiettivi diversi (le rossonere puntano allo scudetto, le ragazze di De la Fuente inseguono la salvezza), tutte e due le squadre vorranno chiudere al meglio il campionato per poi presentarsi ai rispettivi spareggi nel migliore dei modi.

In attesa della partita di calcio femminile, vediamo precedenti e pronostico, probabili formazioni e dove vedere la partita.

Como-Milan femminile, precedenti e pronostico

C’è un unico precedente tra il Como Women e il Milan femminile: si tratta ovviamente della partita di andata, un match che vide le rossonere “suicidarsi” nel finale permettendo alle lariane di strappare un pareggio all’ultimo secondo.

Quello era però un Milan in crisi, mentre ora la squadra di Ganz ha ritrovato un proprio equilibrio e si presenterà ai play off con l’intenzione di arrivare quantomeno in Champions League. Le grandi favorite per questo match, almeno sulla carte, sono dunque le meneghine.

Como Women vs Milan femminile, probabili formazioni

Sia il Como femminile che il Milan Women non hanno segnalato infortuni di sorta e nessuna delle due squadre si trova ad avere a che fare con squalifiche, quindi sia Ganz che De la Fuente dovrebbero poter contare sul miglior “undici” possibile.

Le padrone di casa dovrebbero dunque affidarsi al 4-3-3, con il tridente Beccari–Kubassova–Pavan a impensierire la retroguardia milanista, mentre nel 4-2-3-1 rossonero dovrebbero esserci Vigilucci, Andersen e Thomas alle spalle di Piemonte, anche se Asllani potrebbe prendere il posto di una delle quattro.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Como-Milan.

COMO (4-3-3): Beretta; Zanoli, Rizzon, Brenn, Borini; Picchi, Beil, Hilaj; Beccari, Kubassova, Pavan. All.: De la Fuente

MILAN (4-2-3-1): Giuliani; Arnadottir, Fusetti, Nouwen, Bergamaschi; Adami, Grimshaw; Vigilucci, Andersen, Thomas; Piemonte. All.: Ganz

Como-Milan Women, quando si gioca e dove vederla

Como–Milan è in programma domenica 26 febbraio alle ore 14.30 allo stadio Ferruccio Trabattoni di Seregno.

Il match non sarà disponibile in chiaro, venendo trasmesso solo su TIMvision oppure, in alternativa, su Milan TV (Sky e DAZN).