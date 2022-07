Juventus femminile, calciomercato iniziato: acquisti, cessioni e rinnovi

La Juventus femminile ha già iniziato il calciomercato. Elenco acquisti, cessioni, rinnovi e scadenza contratto delle giocatrici della Juve Women.

La Juventus femminile ha dato via al calciomercato: la società bianconera, dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione (scudetto, Coppa Italia, Supercoppa e quarti di finale di Women’s Champions League), sta infatti cercando di rinforzarsi e negli ultimi giorni ha anche cominciato a ufficializzare qualche colpo di mercato.

Andiamo dunque a mettere un po’ d’ordine sulle ultimissime news di calciomercato della Juve donne.

Chi ha comprato la Juventus femminile

Il primo acquisto della Juventus Women 2022/2023 è Lineth Beerensteyn: si tratta di un’attaccante olandese classe 1996 proveniente dal Bayern Monaco. Ha firmato un contratto fino al 2024 e vestirà la maglia numero 18.

Per Sofia Cantore l’approdo alla Juve femminile è in realtà un ritorno, trattandosi di una ragazza che negli ultimi anni è stata mandata in prestito (Hellas Verona Women, Florentia SanGimignano e Sassuolo) a farsi le ossa. L’attaccante del 1999 ha firmato un contratto che l’ha legata al club bianconero per tre stagioni e vestirà una maglia importante come la numero 9.

Sara Gunnarsdottir è acquisto importante quello della centrocampista islandese classe ’90: la ragazza arriva infatti dall’Olympique Lione campione d’Europa e ha firmato un biennale. Per lei maglia numero 77.

Chi è andata via dalla Juventus Women

La prima giocatrice a salutare la Juventus femminile è stata Tuija Hyyrynen, terzino finlandese già ufficialmente “congedata” lo scorso 20 marzo. La sua nuova squadra non è ancora nota.

È invece l’Atletico Madrid la nuova squadra di Andrea Staskova, attaccante ceca reduce da tre anni in maglia bianconera durante i quali ha aggiunto al proprio palmares tre scudetti, una Coppa Italia e tre Supercoppe Italiane.

Juventus femminile, chi sono le giocatrici e quanto guadagnano

Chi ha rinnovato con la Juve donne

Sono tantissimi i rinnovi comunicati negli scorsi mesi dalla Juventus femminile: a partire da gennaio hanno infatti prolungato il proprio rapporto con la società bianconera Annahita Zamanian (fino al 2024), Matilde Lundorf (2023), Julia Grosso (2024), Lisa Boattin (2024), Pauline Peyraud-Magnin (2024), Sofie Junge Pedersen (2023), Linda Sembrant (2023), Barbara Bonansea (2024), Cristiana Girelli (2024), Lina Hurtig (2024), Martina Rosucci (2024), Cecilia Salvai (2024), Sara Gama (2024) e Valentina Cernoia (2024).

A ottobre 2021 era inoltre stato comunicato il rinnovo di Arianna Caruso, il cui contrato scadrà nel 2024.

Tutte le giocatrici elencate dovrebbero dunque verosimilmente fare parte della rosa della Juventus Women anche durante la prossima stagione.