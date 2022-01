Juve-Milan women, finale Supercoppa femminile. Quando si gioca e dove vederla

Juventus women-Milan, finale di Supercoppa italiana femminile. Dove vederla in diretta Tv e streaming. Data, orario partita e ultime news sulle formazioni.

Juve Milan femminile. E’ la finale di Supercoppa italiana dopo che le due squadre hanno battuto in semifinale rispettivamente Sassuolo women e Roma. Quindi una delle squadre fra bianconere e rossonere, vinceranno il primo trofeo stagionale di calcio femminile nella partita che si gioca sabato 8 gennaio.

Vediamo allora a che ora si gioca, dove guardare la partita e cosa aspettarsi da queste due squadre, in base alle ultime di formazione.

Supercoppa femminile 2022 Juve-Milan, dove e quando si gioca

La partita finale di Supercoppa italiana fra Juventus femminile e Milan, si gioca sabato 8 gennaio alle ore 14:30. Le due squadre scenderanno in campo allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone, che ha già ospitato la semifinale fra Juve e Sassuolo femminile, vinta dalle bianconere ai rigori, dopo che nei 90 minuti regolamentari la partita era terminata 1-1. Nell’altra semifinale invece il Milan ha battuto 2-1 la Roma.

Quindi, come già accaduto per le semifinali, la gara si disputerà in campo neutro. Le due squadre faranno di tutto per vincere la partita e aggiudicarsi così il primo trofeo stagionale.

Juve femminile news formazione finale Supercoppa

La Juve women arriva a questa partita con alcuni dubbi di formazione per mister Montemurro. I problemi principalmente riguardano la difesa, dove come già accaduto in semifinale non ci sarà Cecilia Salvai alle prese con un lungo infortunio. Potrebbe però rientrare fra le titolari Sara Gama, già entrata per uno spezzo di gara nel secondo tempo della gara vinta contro il Sassuolo. Per il resto potrebbe essere confermata gran parte della squadra scesa in campo contro il Sassuolo, in particolare il tridente offensivo formato da Cristiana Girelli, Barbara Bonansea e Andrea Stašková.

Milan femminile formazione Supercoppa italiana

In base alle ultime notizie sulla squadra rossonera, mister Ganz potrebbe confermare la formazione che ha vinto in semifinale contro la Roma. Questo significa che dovrebbe giocare ancora il nuovo acquisto Alia Guagni. Mentre in avanti spazio a Bergamaschi e Thomas. Valentina Giacinti non ci sarà, perché non convocata.

Juventus vs Milan, finale Supercoppa femminile in Tv

La partita fra Juve e Milan femminile, in programma sabato 8 gennaio alle ore 14:30, si potrà vedere in diretta Tv su La7. Inoltre, gli appassionati di streaming potranno seguire l’incontro sul sito di La7.it, ma anche su Dazn e TimVision. Entrambi servizi disponibili solo per gli abbonati. Non ci resta che augurarvi un buon divertimento e che vinca il migliore.

