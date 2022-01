Roma-Milan, partita Supercoppa femminile. Orario e diretta Tv

Roma vs Milan femminile, semifinale di Supercoppa italiana. Ecco quando si gioca la partita fra le due squadre e dove vederla in Tv. Statistiche e ultime sulle formazioni.

Roma-Milan è la prima semifinale della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane di calcio femminile. Si gioca mercoledì 5 gennaio 2022, alle ore 14.30, presso lo stadio “Domenico Francioni” di Latina. Prima del calcio d’inizio verrà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Salvatore Gervasi, medico sociale della Roma scomparso il 27 dicembre a causa di un malore improvviso.

Michele Giordano di Novara l’arbitro del match, con assistenti Tiziana Trasciatti e Stefano Camilli di Foligno. Quarto ufficiale Silvia Gasperotti di Rovereto. Vediamo allora come arrivano le due squadre all’incontro e come seguirlo.

Roma femminile, ultime news sulle formazioni

La Roma è reduce da sette successi consecutivi tra tutte le competizioni. Stando alle ultime notizie dalla squadra ci sono tre positivi nel gruppo, tutti facenti comunque parte dello staff tecnico. Il Covid continua a tormentare la Roma di Alessandro Spugna, il quale siederà regolarmente in panchina.

Per la Supercoppa tra le giocatrici è assente solamente Elena Linari, anche lei bloccata a casa dal virus. Nella squadra capitanata da Elisa Bartoli c’è da scegliere in avanti tra Valentina Pirone (6 reti in stagione) e Paloma Lazaro, con Benedetta Glionna e Annamaria Serturini nel 4-2-3-1. Scalpita la norvegese Emilie Haavi che ha già esordito in Coppa Italia. La centrale difensiva giamaicana Alysson Swaby giocherà la Final Four prima di lasciare la Roma e volare negli Usa.

Formazione Milan femminile, partita semifinale Supercoppa

Per quanto riguarda il Milan, reduce da due sconfitte in Serie A e il passaggio del turno in Coppa Italia femminile a spese del Verona si segnalano due volti nuovi in squadra. L’esterna Alia Guagni, proveniente dall’Atletico Madrid, e l’attaccante Martina Piemonte, ex Fiorentina, arrivate dal mercato.

Hanno invece detto addio al Milan – in alcuni casi non senza polemiche social – Claudia Mauri, Veronica Boquete, Federica Rizza e il portiere Maria Korenciova (rilevata da Selena Babb), data la titolarità di Laura Giuliani. A fare scalpore in queste ore è però la frattura che sembra ormai insanabile tra il bomber Valentina Giacinti e il tecnico Maurizio Ganz che le ha tolto la fascia da capitano, andata a Valentina Bergamaschi. Sulla Giacinti è forte l’interesse sul mercato di Roma (in pole) e Fiorentina. In chiave Supercoppa si pensa ad un cambio di modulo: dal 3-4-2-1 al 3-4-3 con Thomas ala e Bergamaschi avanzata nel tridente

Roma VS Milan statistiche e precedenti

Il Milan ha vinto cinque degli otto precedenti contro la Roma in tutte le competizioni. Nei tre più recenti, però, sono maturati due pareggi in A e la vittoria ai rigori delle capitoline in finale di Coppa Italia lo scorso maggio (0-0 al 90’). Difesa contro attacco. Se la Roma è la squadra che, nel girone d’andata di Serie A, ha subito meno tiri totali (93) e nello specchio della porta (31), il Milan ha mandato in gol più giocatrici differenti (11) nelle prime undici giornate del campionato.

Dove vedere in Tv e streaming Roma-Milan femminile

Roma-Milan, prima semifinale della Supercoppa Ferrovie dello Stato Italiane, in programma mercoledì 5 gennaio, alle 14.30, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su La7 (canali 7 e 507 del digitale terrestre). Ma anche in streaming su La7.it, su TimVision e su Dazn attraverso il canale tematico Milan TV.

