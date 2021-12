Serie A femminile, primo derby dell’Inter: vittorie esterne di Roma ed Empoli

Si completa il quadro della decima giornata del campionato di Serie A femminile con l’attesissimo derby milanese

Il primo derby non si scorda mai. E sicuramente l’Inter metterà il circoletto rosso sulla data del 5 dicembre 2021 che significa la prima storica vittoria nella stracittadina milanese. Un rotondo 3.0 che matura nel primo tempo per la squadra di Rita Guarino che con questa vittoria ottiene due risultati di classifica. Rallentare il Milan e accorciare la classifica alle spalle di una Juventus che sembra già irraggiungibile.

Serie A femminile, vittorie per Roma e Sampdoria

Alla quarta vittoria consecutiva per l’Inter si aggiunge il successo della Roma, che sfrutta in modo molto opportuno l’occasione sprecata dal Milan. Le giallorosse battono la Sampdoria in trasferta e salgono al terzo posto in classifica affiancando proprio la squadra di Ganz in una corsa per il secondo posto, che vale l’accesso alla Champions League, che si annuncia entusiasmante fin da subito. Quattro squadre in tre soli punti.

Partita piacevole quella tra Samp e Roma. Ospiti in vantaggio con Lazaro, pareggio blucerchiato di Tarenzi, al terzo gol di fila a Bogliasco. Finale entusiasmante con tante occasioni da gol che si concretizzano per la Roma solo a tempo scaduto con una sfortunata autorete di Novellino, deviazione decisiva su un tiro di Giugliano.

Non basta al Napoli il cambio in panchina. Le Azzurre subiscono la settima sconfitta in dieci partite: decisivo il gol di Bragonzi al 9’, un vantaggio che le padrone di casa non riescono a ribaltare confermando tutte le difficoltà offensive di una squadra che in casa non riesce a segnare un gol da settembre.

Sabato e domenica ultimo turno di gara del 2021 prima della lunga sosta natalizia. Undicesimo turno nel quale spiccano il derby capitolino tra Roma e Lazio, quello toscano tra Empoli e Fiorentina e due sfide di vertice di valore assoluto: Juventus-Milan e Inter-Sassuolo.

