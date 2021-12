Calcio femminile Milan – Inter, Il derby di Milano è dell’Inter Women

Milan femminile contro Inter Women finisce con la netta vittoria vittoria delle nerazzurre. Unica a distinguersi nel Milan Valentina Giacinti. Marcatori, formazioni e partita

Articolo di Fulvio Domenico Riccardo D’Eri

Il derby femminile della Madunina è dell’Inter. Netta affermazione per le ragazze di Rita Guarino che hanno dominato in lungo e in largo la stracittadina rifilando al Milan di Maurizio Ganz un secco 3-0. La partita non è mai stata in discussione, con le nerazzurre che hanno subito preso in mano le redini del gioco e che hanno terminato i primi 45’ minuti avanti di tre reti e con il match in tasca.

Milan contro Inter femminile: la partita

Nell’incontro giocato al Vismara, in casa quindi del Milan, l’Inter ha giocato meglio, scendendo in campo con il giusto atteggiamento e punendo severamente un Milan incolore che ha avuto in Valentina Giacinti la sola giocatrice in grado di mettere in difficoltà le avversarie.

Il Milan, perdendo, ha fallito il sorpasso in classifica sul Sassuolo secondo della classe, dietro un’inarrivabile Juventus, ed è stato agganciato in terza posizione dalla Roma. Per l’Inter un altro grande passo avanti. Ora la squadra di Rita Guarino, allenatrice che dopo aver vinto di tutto e di più con la Juve sta facendo un gran lavoro in casa nerazzurra, è salita al 5° posto ad un punto dalle cugine.

Primo tempo dominato dall’Inter di Rita Guarino che, dopo 10’ minuti di studio, ha rotto gli indugi mettendo in difficoltà le rossonere grazie ad un ottimo gioco di squadra. Il Milan è apparso subito contratto e ha patito la dinamicità delle nerazzurre. Al 12’ Inter in vantaggio. Punizione di Bonetti dalla sinistra con Giuliani che si salva in angolo.

Dalla bandierina bel cross sul secondo palo per lo stacco imperioso di Sousa che ha messo la palla nel sacco con un grande colpo di testa. La reazione del Milan è nulla e così è l’Inter a raddoppiare al 26’ minuto. Giro palla troppo lento delle rossonere, break a centrocampo e palla per Ajara Njoya, una delle migliori in campo insieme a Karchoumi, che da 20 metri ha spedito la palla sotto il sette alla sinistra di Giuliani per il 2-0. Sempre e solo Inter che alla mezzora cala il tris.

Milan femminile, chi sono le giocatrici

Giuliani è miracolosa in uscita su Karchouni, ben servita da Bonetti, e palla in angolo. Sul tiro dalla bandierina, Giuliani respinge di pugno ma la palla incoccia su un braccio di una sua compagna. Per l’arbitro è rigore che Karchoumi trasforma con un perfetto cucchiaio. Al 34’ finalmente si vede il Milan. Tiro da corta distanza di Giacinti, Durante respinge sui piedi di Thomas che calcia a lato a porta vuota. Al 43’ Giacinti è scattata sul filo del fuorigioco e, sull’uscita del portiere, ha tirato a botta sicura colpendo però la traversa.

Nella ripresa le cose non sono cambiate più di tanto. Ganz ha tardato a fare i cambi e l’Inter ha controllato il vantaggio abbastanza agevolmente. Al 10’ Giacinti, l’ultima ad arrendersi, ha impegnato Durante con un bel sinistro da posizione defilata. Al 27’ grande azione di Bonetti, tunnel su un’avversaria e tiro appena fuori sulla sinistra della porta difesa da Giuliani. Il Milan con Giacinti ha provato a segnare perlomeno il gol della bandiera ma l’Inter ha fatto buona guardia portando a casa una vittoria tanto meritata quanto importante.

MILAN-INTER 0-3

Primo tempo 0-3

Marcatori: 12′ pt Sousa, 26′ pt Ajara Njoya, 32’ pt Karchouni su rigore.

MILAN (3-4-2-1): Giuliani; Árnadóttir, Agard (20′ st Stapelfeldt), Fusetti (40′ st Rizza); Thrige, Adami (34′ st Longo), Grimshaw, Jane (40′ st Selimhodzic), Bergamaschi; Giacinti, Thomas. A disp.: Fedele, Korenčiová; Tucceri Cimini; Cortesi, Miotto. All.: Ganz.

INTER (4-3-2-1): Durante; Sønstevold, Sousa, Alborghetti (1′ st Landström), Merlo; Csiszàr, Pandini (17′ st Brustia), Karchouni (30′ st Simonetti); Bonetti, Marinelli (17′ st M. Portales); Nchout (40′ st Polli). A disp.: Gilardi, Santi, Regazzoli, Vergani. All: Guarino.

Arbitro: Carella di Bari

